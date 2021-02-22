南韓26日接種新冠疫苗！AZ+輝瑞「35萬人」先打...醫界恐發起罷工

▲一輛卡車載著AZ疫苗從SK生技位於慶北安東的工廠運送至京畿道利川市的倉庫，由軍方護送。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於26日上午9時起正式啟動新冠疫苗接種工作，其中療養院、復健診所的病患與職員等共30萬人將在26日起接種阿斯利康疫苗，而新冠肺炎專責醫院的5萬多名醫護人員則於27日起接種透過COVAX平台取得的輝瑞疫苗，不過阿斯利康疫苗的建議接種對象，並不納入65歲以上高齡人士。

根據《韓聯社》報導，南韓國內負責委託代理生產阿斯利康疫苗的SK生技，將從24至28日，花費5天的時間，將150萬劑疫苗（供75萬人接種）陸續配送至位於京畿道利川市的物流中心，除了鬱陵島需得等到26日以後，全國各地的保健所（衛生所）將從25日起陸續分配到新冠疫苗。

▲▼南韓將於26日起開始施打新冠疫苗（圖／達志影像）

防疫當局計畫，在各個保健所取得新冠疫苗後，須在5天的時間以內完成預約民眾的第一次接種，至於第二次接種則預計在8周後進行。

而透過COVAX平台取得的11萬7千劑輝瑞疫苗（供5萬8千人接種），則計畫於27日起供傳染病專責醫院、重症患者治療病房、生活治療中心等新冠肺炎專責醫院5萬5千多名醫護人員接種。

不過，南韓當局耗費數個月的時間制訂的疫苗接種計畫卻有可能產生變數！由於國會保健福祉委員會通過《醫療法》修訂案，規定若醫師被判禁錮以上的刑責，可被吊銷醫療執照，此舉引起大韓醫師協會強烈不滿，20日動員全國16個市與道醫師會會長在聲明中表示，若該法修正案通過國會法制司法委員會，將動員全國醫師發起總罷工，屆時將嚴重影響新冠防疫工作。

▲大韓醫師協會長崔大集呼籲全國醫療界發起總罷工。（圖／達志影像）

大韓醫師協會會長崔大集（최대집）發出強烈警告，「一旦該法在國會通過，與新冠肺炎醫療與疫苗接種相關的合作體制將會全數崩盤，醫師們不得不走上街頭參加全國性大罷工。」

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