德州「斷電」11歲兒遭凍死！母怒控告2電力公司　求償28億

▲11歲的潘內達第一次看到雪。（圖／翻攝自GoFundMe）



記者張方瑀／編譯

德州日前下起罕見暴風雪，氣溫驟降至零下20度，多處斷水斷電災情慘重，其中就有一名11歲男童疑似因為斷電後無法開暖氣，導致全身凍僵死亡。男童的母親也向當地電力公司提起告訴，求償1億美元（約台幣28億元）。

根據ABC報導，現年11歲的潘內達（Cristian Pineda）2年前跟著母親移民到德州休士頓，在他去世前一天，還因為生平第一次看到雪而在後院玩得不亦樂乎。他的母親瑪莉亞（Maria Pineda）說，當天家中斷電，溫度又驟降至零下，潘內達只能跟3歲的弟弟在房間裹上厚毛毯取暖，但隔天醒來卻發現他毫無動靜，緊急送醫後仍宣告不治。

11 y.o. Cristian Pavón Pineda from Conroe, Texas enjoyed his first experience with snow, while his home suffered a power loss. Less than 24 hrs later his mom found the sixth grader dead from hypothermia in his bed where temperatures hit single digits. https://t.co/BG28TBQUnS pic.twitter.com/FaUpuMw4Zd — Cleavon MD (@Cleavon_MD) February 20, 2021

潘內達的家人認為，他是在斷電沒有暖氣的狀況下被凍死，不過目前官方驗屍報告尚未出爐。瑪莉亞表示，她已向德州兩大電力公司Entergy和ERCOT出告訴，求償1億美元，「儘管天氣預報已提早一星期警告，但電力公司卻未採取任何行動，避免危機發生」、「（電力公司）把利潤放在人民福利之前。」

Entergy在聲明中指出，「我們對社區逝去的生命深感悲痛，由於訴訟尚未結束，因此無法置評。」ERCOT則表示，「我們的心將與過去一周遭受痛苦的德州人同在，一旦訴訟完成，我們將作出相應的回覆。」

ERCOT強調，該公司在15日為了避免災難性的「全州」停電，選擇中斷46％的私人發電，並相信這是正確的決定。瑪莉亞的委託律師巴斯比（Anthony Buzbee）則反駁，「有照片顯示，休士頓市中心空蕩蕩的辦公大樓電力充足，而潘內達住的移動式住宅卻斷電了。」明顯是那些最容易受斷電影響的人受害。

►倒楣天註定！美正妹「靠直覺」停車...目睹愛車因寒流遭冰封

►德州500災民湧入過夜！家具店變溫暖避難所 展示床上熟睡照曝光

►電費狂飆到50萬！大雪侵襲德州 用戶收到帳單傻眼

聽Podcast掌握國際局勢