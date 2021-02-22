全裸趴騎瀕危公象挨批　22歲正妹道歉了：本意被曲解　

▲阿萊西亞騎瀕危的蘇門答臘象遭罵翻。（圖／翻攝自IG／kafelnikova_a）

實習記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯網球傳奇球星卡費尼可夫（Yevgeny Kafelnikov）的22歲愛女阿萊西亞（Alesya Kafelnikova），13日在社群媒體上，公開一段全裸趴在瀕危蘇門答臘象背上的影片，遭到網友罵為騙讚而做出不尊重動物的行為。為此她將文章刪除，並且向大眾道歉，認為自己「本意被曲解」。

根據《太陽報》報導，阿萊西亞日前在Instagram帳號，分享了一段在印尼峇里島全裸趴在蘇門答臘象背上的畫面，引發動保團體怒批「根本是利用侵犯動物來騙讚」，為此她也在18日發文回應網友質疑，認為自己「本意被曲解」，並在文中表示，「可惜的是，人們把這看作是粗俗，而不是對大自然的美和熱愛，我熱愛峇厘島文化，且尊重印尼當地的規定，本意並非要傷害當地傳統」。

▲阿萊西亞道歉貼文。

阿萊西亞強調，自己在大象上拍照，是對大自然的熱愛，「我愛動物，我愛大象！我真的很喜歡峇里島！」她表示，當天是私人拍攝行程，她並沒有想到這樣的舉動會傷害到當地人的感受，為此她感到非常抱歉，並希望所有對這件事抱持否定態度的人，能看到其中的美妙之處。

阿萊西亞在最後也表示，自己多年來也都有在做慈善捐款，甚至最近一筆的捐款就是捐作支持當地動物及村莊，並發了一張與大象的合照解釋，自己其實比任何人都還要尊重、愛護大象。而她的爸爸，前俄羅斯網球國手卡費尼可夫並沒有為此事件做出回應。