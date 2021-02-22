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美波音777引擎狂燒！空中亂噴零件　日本「全面禁飛」同款客機

記者張寧倢／綜合外電編譯

美國聯合航空（United Airlines）編號UA328的波音777型客機20日起飛後發生引擎故障，零件直接在科羅拉多州（Colorado）上空焚斷噴飛，雖然最後平安降落，但不僅機上241人經歷一場驚魂，庭院砸進巨大零件的郊區民眾更是全部嚇傻。而日本政府隨後更直接宣布，使用普惠PW4000引擎的波音777客機全面禁飛。

▲▼班機引擎突「起火噴裝」！乘客近距離目擊傻眼　差30km砸進市區。（圖／路透）

▲編號UA328班機引擎突起火、零件掉落，讓機上乘客嚇得不輕。（圖／路透）

綜合NHK、路透社報導，日本國土交通省21日宣布，要求日本航空（JAL）與全日本空輸（ANA）全面停飛波音777型客機，直到有進一步通知之前，除了禁止在日本所有機場起降外，也不得於其領空飛行，同時將考慮採取額外措施。

報導指出，日本這2家航空公司分別擁有13架與19架，與美國聯航UA328班機使用同款引擎的波音777。兩家航空公司都表示，預計使用其他飛機來代替，定期航班將不會受到影響。

▲▼美國聯合航空（United Airlines）編號UA328的波音777型客機零件掉落民宅。（圖／達志影像／美聯社）

▲編號UA328班機的引擎整流罩掉落郊區民宅。（圖／達志影像／美聯社）

發生意外的UA328班機機齡26年，配備2具普惠PW4000引擎，根據科羅拉多警方發布的照片顯示，有大量機體零件的殘骸散落地面。美國聯邦航空總署（FAA）隔日發布緊急適航指令，要求立即或升級檢查類似機型。此外，日航2020年12月才有一架波音777因為引擎受損，而在沖繩那霸機場緊急迫降，其機齡同樣是26年。

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