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浸嘔吐物、尿液3hrs！英女染疫曝「住院情況」　護理師忙翻崩潰哭

▲▼ 浸嘔吐物、尿液3hrs！英女染疫曝「住院情況」　護理師忙翻崩潰哭。（圖／翻攝自推特「alexandra_DBmed」）

▲亞當斯住院超過7個月。（圖／翻攝自推特「alexandra_DBmed」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一名剛迎接27歲的2019冠狀病毒（COVID-19）確診者，在網路上描述她過去近一年在病房裡的所見所聞，除了身體始終不適、呼吸極度不順暢外，病房內盡是她和另一名病人的哭喊聲、儀器的警報聲，以及人手嚴重不足的醫護在走道上奔走的忙亂情況，一名護理師還在姍姍來遲時不斷向她道歉，流下瀕臨崩潰的眼淚。

根據英國《太陽報》（The Sun）報導，亞當斯（Alexandra Adams）是一名英國4年制醫學系學生，她先前因呼吸問題已在威爾許（Welsh）大學醫院治療，經過7個月後，她確診了COVID-19。直到跨年前夕，她終於在網路上一字一句紀錄下身為重症感染者的身心狀況變化，以及醫院內荒謬的慘況。

▲▼ 浸嘔吐物、尿液3hrs！英女染疫曝「住院情況」　護理師忙翻崩潰哭。（圖／翻攝自推特「alexandra_DBmed」）

▲在醫院仍樂觀抗疫的亞當斯，被網友讚為生存者。（圖／翻攝自推特「alexandra_DBmed」）

亞當斯表示，她在醫院裡無時無刻都感到高壓的嚴肅氣氛，病患全在用力地呼吸，同時每個病房裡的醫療儀器都因為偵測到病患需要幫忙，而不斷響起警報，令人緊繃的聲音幾乎沒有停過，「這裡簡直瘋了，而且我不是在說購物的樓層。」

亞當斯說自己在年底確診後被轉往COVID-19病房，不過如今醫院大部分的病房都早已轉作COVID-19病房，「我們全在喘著大氣、亂吼亂叫、哼來哼去，而機器因為我們的『低含氧量』，一直不斷響起警報。」

「這裡的醫護已經嚴重短缺了」，亞當斯說有好幾個晚上，醫院裡只看得見代理護理師，而她和另一名80幾歲的病人一個晚上都因受不了而哭了，「一個晚上還因為真的太忙，因為我的導管鬆脫，嘔吐物和尿液蔓延到整張床上，而且我還出現呼吸困難，就這樣冷了大概3個小時，才有人來幫我重新換過。」

▲▼ 浸嘔吐物、尿液3hrs！英女染疫曝「住院情況」　護理師忙翻崩潰哭。（圖／翻攝自推特「alexandra_DBmed」）

▲亞當斯在醫院度過27歲生日。（圖／翻攝自推特「alexandra_DBmed」）

染疫還會造成全身骨頭疼痛，因此亞當斯必須被護士頻繁地更換她的姿勢，以免一處壓迫太久會讓她過於不舒服，但有些晚上環伺所有COVID-19病房，只能找得到一名護理師和一名助理醫護人員，全部人只能忍痛等待。

亞當斯在一則貼文中表示，她曾暗自希望自己不要病得那麼嚴重，需要護士加倍的關注，因為國民健保署（NHS）上上下下全都忙翻了，但情況在一天變得更糟，「一天我不小心打翻了燙滾滾的熱咖啡，搞得我全身和床上都是，但我根本沒辦法去按到呼叫鈴。咖啡流得我全身汗整張床上都是，流到我的身上和腳上，還滲進我的褲子裡，但我動彈不得，摸不到呼救鈴。」

「我能做的只是費力嘶喊，『燙！好燙！』但沒人聽得見我。大概30分鐘後，才有醫護人員進來幫忙。」亞當斯描述那名值班的護理師終於進到病房，一進來便是幾句道歉，「她在忍不住流下眼淚前，和我說這不應該也不是作為一名護理師所該遇到的。人們在死去，同時醫護正在受苦。」

亞當斯今年1月底在醫院慶祝自己的27歲生日，她的鼻子上仍插著呼吸器，桌上擺了滿滿的生日賀卡，關於她的住院記事仍在繼續。

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