巨雕海面漂！美魔女Google地圖驚「長達500公尺」　羞曝座標位置

▲該島外型狀似男根，島上風景絕美。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一名女子使用Google地圖，利用衛星圖瀏覽分布在廣闊太平洋上的美麗島嶼時，赫然看見一根巨大的陽具浮在水面上，仔細一看原來是長得像和男根高度相似的太平洋小島嶼。她在網上公布自己的「重大發現」，並附上地圖座標，不過後來經報導指出，該島其實早被人命名，而且島嶼上還有居民。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國底特律50歲女子沃塔吉歐（Joleen Vultaggio）習慣在Google地圖上隨意瀏覽，時常看到形狀奇特的島嶼，便會與朋友分享。一日她在細細觀看地形地貌時，竟在澳洲以東南太平洋海域發現「一根巨大陽具」，對她來說這是一項驚人的發現，隨後趕緊告訴朋友。

沃塔吉歐表示，如今許多事情都可以靠Photoshop修圖來佯裝，所以她必須在地圖上做出標記再分享給人們，好讓他們能夠親自上Google地圖去找，並親眼看見浮在太平洋上的陽具，「它真的就在那裡，看起來就像男根，我沒有去量到底有多大，但它在海面上看起來非常之巨大。」

事實上沃塔吉歐的「重大發現」較屬於個人意義層面，因為事實上該島長度達到500公尺，不僅早已被命名為「三位一體島」（Trinity Island），島上甚至住有3400人，有聚落、度假村和絕美的海灘風景，相對位置緊鄰烏韋阿島 （Ouvéa Island）西邊。