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瘋電影／姜子牙　上天有好生之德沒有任何生命該被犧牲

文／賴賴

▲▼姜子牙。（圖／車庫娛樂）

瘋言瘋語：

這可以說是這幾年看到中國最好的一部動畫，已經是國際水準不輸好萊塢，不論是畫風神韻以及美術場景，再再顯示中國動畫已達好萊塢標準，甚至劇情節奏流暢，內容豐富生動且寓教於樂，這個美國回來的導演果然言之有物，腳色內含可貫穿古今中外，神人妖誰該死誰該活，不該由其他人決定。而姜子牙的仙氣帥度爆表，一度還有耶穌的錯覺，非常好看。

原來姜子牙和妲己有這麼一段故事，封神榜一直是漫畫首選卻沒人能深入，而到底有那些神被封，除了漫畫二郎神以外其他也都不熟悉，藉這部電影更了解了姜太公釣魚願者上鉤的姜氏哲學，超好看的啦，大概是國小中年級以上到成人闔家觀賞不會無聊，五顆星推薦，超好看。


片　　名：姜子牙
英文名稱：Legend Of Deification
類　　型：動畫、中國
上映日期：2021-02-05
片　　長：01時50分
導　　演：程騰 、 李煒
國　　家：中國
語　　言：國語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

故事講述封神大戰時期，姜子牙率領眾神伐紂贏得勝利，本以為可以喚回世間安寧，卻發現一切並未結束，姜子牙因一時之過被貶下凡間，失去神力，還遭世人唾棄。

在一次偶然的機會，姜子牙發現原來「封神大戰」背後醞釀著一個更大的陰謀。為了重返崑崙，姜子牙開始踏上探尋真相和尋找自我的旅途，一場冒險就此展開！

《姜子牙》歷經四年製作，團隊突破性的以手繪繪圖為底，細心打造玄幻的仙俠場景，不僅以3D動畫打造視覺，也以2D動畫為輔，開啟更為廣闊的「封神宇宙」世界觀。導演程騰本在美國夢工場擔任動畫導演，為了拍出理想中的「姜子牙」故事而回到家鄉工作，他說到：「中國傳統文化故事擁有更宏大豐富的世界觀、更酷的元素，希望能以自己的方式將其呈現出來，傳播至世界範圍的更多觀眾」

▲▼姜子牙。（圖／車庫娛樂）

▲姜子牙的寵物夥伴非常可愛。

▲▼姜子牙。（圖／車庫娛樂）

▲就算是神也可能犯錯。

▲▼姜子牙。（圖／車庫娛樂）

▲姜子牙為了一個被認定的錯誤貶至人間。

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