影／倒楣天註定！美正妹「靠直覺」停車...目睹愛車因寒流遭冰封

▲美國女子凱昂娜將愛車停在停車場，卻因正上方水管破裂而慘遭冰封。（圖／翻攝自Tik Tok）

記者羅翊宬／綜合報導

美國德克薩斯州近期因受極地寒流影響，原本氣候溫暖的度假勝地頓時天寒地凍，不僅居民電力與用水供應受影響、多條聯外道路封閉，一名居住在達拉斯的正妹更是氣噗噗，在停車場內用抖音拍下驚人的一幕，她的愛車居然慘遭「冰封」。

根據外媒《BuzzFeed》報導，住在達拉斯市中心某公寓大樓的年輕女子凱昂娜（Kiana Vance）就是本次德州寒災最無辜的受害者，周末時她將愛車停在公寓大樓一處擁有7層樓的停車塔內，當時她慶幸停車場內的車輛極少，因此在挑選好「風水寶地」後，就將愛車停入，然而未料這就是本次悲劇的開始。

▲德州慘遇寒流，水流冰凍。（圖／翻攝自Tik Tok）

凱昂娜透過拍攝Tik Tok影片，向網友強顏歡笑描述自己面臨這場哭笑不得的境遇。因為她停靠車輛的位置，剛好就位於破裂水管的下方，水流頓時館內如瀑布般傾洩而下，加上遇到百年一見的低溫，水流在短時間內完全冰凍，連帶使車輛被「冰封」在原地動彈不得。

當看到自己的愛車被冰凍，凱昂娜氣到當場哽咽，甚至數度欲飆罵髒話，只好等待氣候回溫，才有辦法取車。不過她透露，直到隔天再次前往停車場察看，汽車卻還是被冰封地無法動彈。她泣訴，「我發誓我絕對不會再把車停在水管下了！」

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