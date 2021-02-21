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共和黨議員捐款掰了！　10大美企大砍9成政治獻金

▲▼川粉國會大廈前示威遊行。（圖／達志影像／美聯社）

▲川粉國會大廈前示威遊行。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

10大美國企業1月間對聯邦公職候選人的獻金大減，僅為2017年同期的不到1/10。共和黨人先前支持前總統川普挑戰大選敗選結果後，美企即已矢言大砍獻金。

包括微軟（Microsoft Corp）、沃爾瑪公司（Walmart Inc）、AT&T Inc、康卡斯特公司（Comcast Corp）在內，路透社檢視10大企業的政治行動委員會，發現他們無一捐款給1月6日川粉闖入國會後，還投票支持川普主張的147位國會共和黨籍議員。

聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）在今天截止日前的文件顯示，10大企業的政治行動委員會1月捐款1萬3000美元給候選人。這是1月6日川粉攻擊國會山莊以來，第一份有關政治委員會的捐款明細。

2017年1月間這10家企業政治委員會捐款約19萬美元給候選人，相較之下，今年1月的捐款不到當時的1/10，和2019至2020選舉季約1000萬捐款更是小巫見大巫。

投票支持川普推翻拜登勝選結果的147名議員，過去2年政治週期從那10個政治行動委員會收受200多萬美元獻金。

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