日本8座小島神秘消失？　北海道領海「可能已縮水」緊急調查中

▲位於北海道的2個小島即將消失，其一為「節婦南小島」。（圖／翻攝自Google地圖）

記者張寧倢／編譯

一座海上小島可能為國家帶來極大的經濟效益，而擁有超過480個「國境離島」的日本，現在有報導指出，至少8座小島的具體位置無法確認，其中2個島嶼很可能已經消失，由於這將衝擊原有的領海範圍，日本政府正在慎重地展開確認調查。

根據日本《讀賣新聞》獨家報導，消失的2座小島都位於北海道，面積大約逾100平方公尺，分別是位於新冠町200公尺外海的「節婦南小島」，以及在函館市近海約100公尺處的「汐首岬南小島」。

報導指出，節婦南小島可能是受到2018年北海道地震引起的地形變化影響，而沉入海中；汐首岬南小島則被認為是函館沿岸進行護岸工程時，將其一同併入陸地，由於國境離島是領海與專屬經濟海域（EEZ）的起始基準點，日本政府正在審慎進行確認工作。

▲汐首岬南小島可能已經消失，日本政府將慎重以對。（圖／翻攝自Google地圖）

報導指出，日本共有484個有人、無人島，在2017年之前也完成了這些島嶼的國有化和命名程序。然而，將地圖比對衛星照片，卻發現了多個無法確認其存在的島嶼，截至2020年末，尚未確認位置的共有8個小島，除了上述2個可能消失的島嶼外，位於鄂霍次克海上的「エサンベ鼻北小島」也可能受海浪與流冰侵蝕而消失，剩下5個島則不在政府記載的座標上，但周圍有島影，可能是實際位置誤差較大。

遠離本島國境離島難以隨時掌握狀況，因此日本政府預計建立島嶼資料庫，以加強管理制度。此外，為了防止外資收購離島，國會擬在本次會期中提出限制國境離島內的土地買賣等相關新法。

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