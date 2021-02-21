美國每日確診數降77％！　專家曝：新冠病毒可望在4月消失

▲美國學者認為新冠病毒可能會在4月消失。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國約翰霍普金斯大學教授馬卡瑞（Marty Makary）表示，新冠病毒可能會在4月消失，疫情也會結束，美國人可以重新迎接正常生活。

馬卡瑞19日投書《華爾街日報》指出，美國從今年1月以來，新冠肺炎每日確診人數已下降77％，整體感染率也持續降低，「隨著輕症、無症狀的確診人數逐漸增加，病毒可以感染的對象就逐漸減少，從目前的軌跡來看，我預計新冠肺炎4月就會消失，美國人可以恢復正常生活。」

馬卡瑞說，美國的感染與疫苗接種人數已超過2800萬人，有助於讓美國在春季達到群體免疫，「當病毒的傳播鏈在更多地方被打破時，它就更難以傳播了，這也包含變種病毒在內。」

不過，佛羅里達大學流行病學家普林斯（Cindy Prins）認為，不論是總體或社區，美國離群體免疫還非常遙遠。先前也有報導指出，美國約需2.3億人接種過疫苗才有望達成群體免疫，目前僅有4280萬人注射過第一劑疫苗。

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