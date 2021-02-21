川普前律師自爆…愛看高球女將「露內褲」　魏聖美批：不寒而慄！

▲韓裔高球女將魏聖美（Michelle Wie）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

前總統川普（Donald Trump）的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）日前上節目時爆料指出，自己是韓裔高球女將魏聖美（Michelle Wie）的粉絲，更曾在球場大看魏聖美裙下風光，甚至讚嘆，「她彎下腰，露出內褲，現場媒體都瘋了！」

綜合外媒報導，朱利安尼日前在廣播節目中表示，他2014年曾和已故電台主持人林堡（Rush Limbaugh）一起參加高爾夫慈善捐款活動，還一路被狗仔隊緊跟。朱利安尼說，當時魏聖美就在場中央推桿，「魏聖美真的太美了，她的身高，她的擊球姿勢很奇怪，她一路彎著腰，內褲露出來，現場的媒體都瘋了。」

▲▼韓裔高球女將魏聖美一共贏得5座LPGA冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



此言一出立刻引來各方抨擊，魏聖美也在推特回應表示，公眾人物在廣播中說出這種言論真的非常不恰當；更指出朱利安尼應該記住她打出64桿的成績，擊敗所有場上男性選手，「一想到他對著我微笑，讚美我的比賽，還整天在背後物化我，提到我的內褲，我就覺得不寒而慄。」

出生於1989年現年32歲的魏聖美，在20歲時展開LPGA生涯，一共贏得5座LPGA冠軍，包括2014年大滿貫賽事美國女子公開賽。美貌實力並存的她曾被媒體評為是「高球界最時尚女球員」。

►更多國際熱門新聞

理髮師滑倒「剪刀直插胸口」鮮血狂噴！顧客嚇傻 監視器畫面曝光

遇外星人「趕快拍照」！NASA毅力號火星車 駕駛來自台灣

買萬元單車…30分鐘後爆頭亡！ 16歲弟「忽略1步驟」高速慘撞

►用香氣讓妳更迷人！三種香氣一次滿足