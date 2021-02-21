三星李在鎔入獄後雪上加霜！理事長一職「慘遭解任」　政府盯緊緊

▲李在鎔獄中服刑，將被解除三星生命公益基金會理事長一職。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

三星集團掌門人、三星電子副會長李在鎔（이재용）因涉及前總統朴槿惠「閨蜜門案」，1月18日遭首爾高等法院判處2年半徒刑，當庭羈押送往首爾看守所，考量到在獄中恐怕難以管理公司事務，今（21）日傳出遭三星生命公益基金會解除其理事長一職。

根據《韓聯社》報導，李在鎔於2015年從臥病在床一年的父親李健熙接下三星生命公益基金會，被選上理事長，該基金會成立於1982年，負責統籌三星首爾醫院、養老院Samsung Noble County的營運，推動各種醫療與老人福利事業，是南韓國內規模最大的公益基金會。李在鎔接下三星生命公益基金會，象徵著三星集團經營權之繼承問題正式拉開序幕。

報導指出，基金會認為李在鎔判刑確定，因此失去繼續擔任理事長的資格，預計將於3月中旬召開理事會，處理解除李在鎔理事長一職，且南韓《社會福祉事業法》規定，一旦被宣判禁錮以上刑責，直到刑期結束、或是免除服刑的3年以內，皆無法成為社會福利法人等機構的理事。

也因此，首爾市府與龍山區廳將會負責監督三星生命公益基金會，透過下達行政指導或強制解職命令，督促其召開理事會討論李在鎔的解職案，並選出新一任的理事長。

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