穿山甲遭「刮鱗活宰」髒水燙狗畫面曝　非洲超噁市場！恐人畜傳染

▲奈及利亞生鮮市場中的攤商，現場宰殺、烹煮穿山甲。（圖／翻攝自YouTube／Wildatlife）

記者張寧倢／編譯

科學界懷疑新冠疫情可能是由生鮮市場的動物病毒傳染而來。現在又有動保慈善機構直擊西非奈及利亞的一家生鮮市場，並從中救援出大量穿山甲、海龜、羚羊、狒狒、鱷魚等動物，讓牠們免於被宰殺的悲慘命運。而專家認為，密切接觸下，人類感染人畜共患疾病的風險幾乎是100%，擔心重演新冠病毒的危險情景。

根據《每日郵報》報導，動保團體Wildatlife日前在奈及利亞的奧魯烏（Oluwu）生鮮市場中，針對商販屠宰、販賣「野味」的情況秘密進行調查後表示，「這種行為嚴重導致野生動物數量減少，且可能引發傳染病，須從政府與國際層面予以阻止。」上月，當地海關查獲了一批價值約200萬英鎊（約新台幣7820萬元）的獅骨與穿山甲鱗片，重達8.8公噸。

Shocking footage reveals pangolins, sea turtles and monkeys being sold in Lagos both dead and alive https://t.co/vH0ZoT5fDd — Daily Mail Online (@MailOnline) February 19, 2021

動保團隊過去一個月內共救出8隻穿山甲、1隻小羚羊、1隻海龜與1隻年幼狒狒。而Wildatlife更目擊到許多殘忍畫面，包含一隻後來獸醫被證實為狗的動物被丟進一鍋滾燙的髒水中活煮，商販持刀將小鱷魚面部的鱗片刮掉，同時還有女性小販將宰殺動物的頭或皮，放在金屬架上炫耀。另外，還有影片顯示，一些煮熟的猴子身體部位正在被烹調成某種料理。

Nigeria finds itself at the heart of the illegal #pangolin trade. Pangolins have long been hunted for food and traditional medicine. They are traded openly in bushmeat markets in Nigeria and neighboring Cameroon. Read More: @mongabay https://t.co/Cr9FtP4tSo pic.twitter.com/uUVh9a6A4C — WildAid (@WildAid) August 15, 2019

諾丁漢大學（University of Nottingham）人畜共患與新興疾病教授貝內特（Malcolm Bennett）表示，擴大人畜共患疾病傳染風險的最佳方法就是，將家畜、野生動物與人類廣泛接觸與融合，所有動物有某種疾病，其中只有部分會傳染給人類，「在同一空間內更密切接觸，人類身上就更有可能出現，例如生物多樣性高的熱帶地區風險就較大，而這種條件下，人類患病的風險幾乎是100%。」

Inside Nigerian wet markets experts fear could be source of next global pandemic https://t.co/0zSFiKcveI pic.twitter.com/lRrugXiQyc — Daily Star (@dailystar) February 20, 2021

野生動物司法委員會（Wildlife Justice Commission）數據指出，2016到2019年間共查獲的288公噸的穿山甲鱗片，據稱它能使用於傳統中藥或藥膏，因此黑市價格飆漲，而這可能需要宰殺數萬隻穿山甲才能達到如此規模。全球穿山甲貿易的94%來自中國、越南、新加坡、奈及利亞與剛果，其中奈及利亞被認為是主要供應國，約有55%的走私穿山甲都是來自奈及利亞。

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