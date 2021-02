穿山甲遭「刮鱗活宰」髒水燙狗畫面曝　非洲超噁市場！恐人畜傳染

▲奈及利亞生鮮市場中的攤商,現場宰殺、烹煮穿山甲。(圖/翻攝自YouTube/Wildatlife)

記者張寧倢/編譯

科學界懷疑新冠疫情可能是由生鮮市場的動物病毒傳染而來。現在又有動保慈善機構直擊西非奈及利亞的一家生鮮市場,並從中救援出大量穿山甲、海龜、羚羊、狒狒、鱷魚等動物,讓牠們免於被宰殺的悲慘命運。而專家認為,密切接觸下,人類感染人畜共患疾病的風險幾乎是100%,擔心重演新冠病毒的危險情景。

根據《每日郵報》報導,動保團體Wildatlife日前在奈及利亞的奧魯烏(Oluwu)生鮮市場中,針對商販屠宰、販賣「野味」的情況秘密進行調查後表示,「這種行為嚴重導致野生動物數量減少,且可能引發傳染病,須從政府與國際層面予以阻止。」上月,當地海關查獲了一批價值約200萬英鎊(約新台幣7820萬元)的獅骨與穿山甲鱗片,重達8.8公噸。

動保團隊過去一個月內共救出8隻穿山甲、1隻小羚羊、1隻海龜與1隻年幼狒狒。而Wildatlife更目擊到許多殘忍畫面,包含一隻後來獸醫被證實為狗的動物被丟進一鍋滾燙的髒水中活煮,商販持刀將小鱷魚面部的鱗片刮掉,同時還有女性小販將宰殺動物的頭或皮,放在金屬架上炫耀。另外,還有影片顯示,一些煮熟的猴子身體部位正在被烹調成某種料理。

