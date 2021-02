美班機引擎高空起火…零件「砸進民宅前院」照片曝！　民眾全嚇傻

▲飛機大型零件掉落在民宅庭院。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國聯合航空(United Airlines)一架波音777-200型客機,於美東時間周六(20日)飛越科羅拉多州(Colorado)上空時,引擎突然發生故障,部分零件直接在高空中焚斷噴飛,更直接掉落在丹佛郊區的球場、民宅和庭院中,目擊民眾全部嚇傻,幸好目前未造成任何人員傷亡。

▲▼美國聯合航空(United Airlines)航班引擎故障。(圖/路透)



綜合外媒報導,聯合航空公司(United Airlines)透過聲明表示,這架編號328的航班班機上有231名乘客和10名機組人員,原定飛往夏威夷檀香山,沒想到起飛不久後引擎就發生故障,部分零件直接在高空中燃燒後,斷裂噴飛到地面,所幸目前未造成人員傷亡,飛機也平安迫降在丹佛國際機場。

▲▼飛機零件四散掉落在各處。(圖/達志影像/美聯社)



根據現場畫面顯示,大多數的殘骸落在丹佛以北25英里處,遍佈在當地球場、庭院,還有人的屋頂被砸破一個洞。布隆姆菲爾德警局在推特上敦促居民,若發現碎片,請勿觸摸或移動,「國家運輸安全委員會希望所有碎片都能留在原地,方便提供調查。」

