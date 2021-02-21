　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

《北緯38度》：北韓仍持續寧邊核武鈾濃縮工廠運作！

▲▼位於北韓平安北道寧邊郡核設施的核反應爐。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於北韓平安北道寧邊郡核設施的核反應爐。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國前總統川普曾經自豪，因其任內與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩舉行3次世紀性會談，並透過包括經濟制裁等手段軟硬兼施，使得北韓2017年起便不再進行核武試爆與戰略飛彈試射。然而，美國情報當局根據衛星測所捕捉到的各種跡象，指出北韓並未放棄進行核武相關活動，其中位於寧邊的鈾濃縮工廠，依舊進行相關活動。

核武專家帕比安（Frank V. Pabian）、衛星相片分析師傑克•劉（Jack Liu）向美國華府智庫「北緯38度」（38 north）投書，透過今年1、2月北韓寧邊核武設施園區的衛星相片進行分析。他們表示，園區內的核子反應爐雖已停止運轉，但鈾濃縮工廠（UEP）在冬季仍持續運轉中。據悉，核子反應爐主要生產用於研發核武的鈽、UEP則用於生產濃縮鈾。

2名專家表示，雖難以透過衛星偵測相片來分析UEP是否正在運作，然而透過一些周遭的跡象，例如在某段固定的時間內，藉由特殊軌道車與貨車的停放位置，來推測UEP是否運作。

他們表示，今年1月3日的衛星相片中，可以看到3輛軌道車停靠在UEP工廠附近；在2月11日的相片，可見到3輛軌道車離開UEP工廠的堆積場，轉而前往寧邊地區。除了軌道車以外，他們還在1月30至2月11日之間的衛星相片中看到，疑似裝有液態氮的大型貨車正停靠在UEP；而至於放射化學實驗室，則僅停靠1至2輛車，沒有其他特別的活動徵兆。

據悉，依照過去北韓當局的行為模式與習慣，這些軌道車一年以內會有2、3次停靠在UEP東邊的轉乘站，負責運輸用於進行化學實驗的內容物，停留約4周後才離開。

►脫北者被監視器拍到4次...南韓軍方「當沒看到」 他辯：狼來了！

聽Podcast掌握國際局勢

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
「小馬雲」利用完被丟回農村？　褓姆曝真相
喬科維奇退梅德韋傑夫！9度進澳網決賽全奪冠　18座大滿貫到手
蒼藍鴿正式回應愛莉莎莎！　曬「期刊佐證」發聲了
曾文水庫底部驚見多個大型「蟲洞」　原因找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／倒楣天註定！美正妹「靠直覺」停車...目睹愛車因寒流遭冰封

日本8座小島神秘消失？　北海道領海「可能已縮水」緊急調查中

共和黨議員捐款掰了！　10大美企大砍9成政治獻金

《北緯38度》：北韓仍持續寧邊核武鈾濃縮工廠運作！

她假孕逗樂丈夫…懷胎10月再稱嬰死亡！　尪葬禮見「塑膠娃」崩潰

疫苗新用途！以色列與敘利亞換俘　被爆「用3千萬元疫苗作交換」

德州500災民湧入過夜！家具店變溫暖避難所　展示床上熟睡照曝光

美國每日確診數降77％！　專家曝：新冠病毒可望在4月消失

脫北者被監視器拍到4次...南韓軍方「當沒看到」　他辯：狼來了！

美國爆首例新冠「移植感染」　她換肺2個月就病逝！手術醫也確診

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

吳慷仁被楊謹華、鄭元暢連CUE戀情　又遭許瑋甯拿魚嚇飛：我不錄了QQ

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

狗群包圍...穿山甲寶寶無助蜷縮　獲救後穩定成長！蟻窩「整組搬」

比特犬闖民宿！撕咬退役搜救犬　背部裂開超長大血口...飼主心疼

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

影／倒楣天註定！美正妹「靠直覺」停車...目睹愛車因寒流遭冰封

日本8座小島神秘消失？　北海道領海「可能已縮水」緊急調查中

共和黨議員捐款掰了！　10大美企大砍9成政治獻金

《北緯38度》：北韓仍持續寧邊核武鈾濃縮工廠運作！

她假孕逗樂丈夫…懷胎10月再稱嬰死亡！　尪葬禮見「塑膠娃」崩潰

疫苗新用途！以色列與敘利亞換俘　被爆「用3千萬元疫苗作交換」

德州500災民湧入過夜！家具店變溫暖避難所　展示床上熟睡照曝光

美國每日確診數降77％！　專家曝：新冠病毒可望在4月消失

脫北者被監視器拍到4次...南韓軍方「當沒看到」　他辯：狼來了！

美國爆首例新冠「移植感染」　她換肺2個月就病逝！手術醫也確診

張芸京開唱巧遇艾成王瞳　鐵粉捧場買光100張EP

保濕噴霧用錯小心越噴越乾！正確使用2重點　別自然風乾

磊山保經推「新10年計畫」　董事長：要讓支持的公益團體更有底氣！

《KINGDOM》偶像「6王冠新LOGO」美哭粉！首錄任務全球開直播投票

喬科維奇退梅德韋傑夫　9度進澳網決賽全奪冠、18座大滿貫到手

2年前砸570萬元買房　他一算驚呆了：all in台積電「資產破千萬」

老是問「你在幹嘛」！秒被冷處理　專家揭聊天2技巧：在乎他在乎的

「小馬雲」利用完被丟回農村？褓姆爆：智力有缺陷「5年沒長高」

沈騰、知名女星CP粉太入戲…出征正宮微博嗆「他不愛妳」！　網傻眼：腦子有病

開季在即！富邦首位洋砲納飛猛　最快3月底來台

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

國際熱門新聞

理髮師滑倒「剪刀直插胸口」血狂噴

農村村民「集體暴富」一口氣買190台新車

即／拜登批准德州進入重大災難狀態

遇外星人「趕快拍照」　火星車駕駛來自台灣

美班機引擎突「起火噴裝」！碎片差30公里砸進市區

拜登批准德州「重大災難狀態」反拜州長改口：謝謝總統

美中南部暴風雪「1500萬人水荒」

鏡子反射露馬腳　正宮直接抓包尪出軌

叫我「總統」！各國使館被要求改金正恩職銜翻譯

TikTok重心挑戰「男人不行」　女伴樂歪笑爆！

買單車才30mins　少年狠撞路障亡

北韓第一夫人身價破千億　豪奢生活曝光

哈利梅根被酸像小孩發脾氣！女王罕見發怒

吃巧克力沒看過可可豆！　內部照曝網嚇壞

更多熱門

相關新聞

狼來了！南韓軍方眼睜睜看「脫北者潛入境」

狼來了！南韓軍方眼睜睜看「脫北者潛入境」

南韓江原道高城郡16日傳出一名年約20歲出頭的北韓（朝鮮）平民男性，穿著潛水服與蛙鞋，疑似從北韓搭乘木船脫逃至日本海（兩韓稱東海）管制區域後登陸上岸，在南韓境內徘徊3小時才終於被逮捕。不過南韓軍方在此事後，被外界質疑警戒過於鬆散，因為該名脫北男的身影被監視器捕捉到至少4次，且警鈴也有響起，然而卻因為「狼來了」案例過多，才導致軍方錯失先發制人的機會。

三星李在鎔入獄生活慘！理事長一職慘遭解任

三星李在鎔入獄生活慘！理事長一職慘遭解任

南韓新冠今增416例！大型群聚感染未平息

南韓新冠今增416例！大型群聚感染未平息

今年第9次！中共2海警船進入釣魚台

今年第9次！中共2海警船進入釣魚台

疫情下超缺生活用品！日本100元店營收創新高

疫情下超缺生活用品！日本100元店營收創新高

關鍵字：

日韓要聞國際軍武北韓朝鮮寧邊核武鈾濃縮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／西濱14車連環撞！10多人死傷　北上全線封閉

撞擊瞬間曝！濃霧中連環撞　他癱坐在地後車又衝上來

豪門媳淚吼惡婆婆：把我當家人很難嗎？

罔腰PO凸肚照…地方媽看不下去！

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

1家3口北上拜拜遇20車連環撞　妻遭追撞夾殺亡！

郭書瑤7年翻身「低收入戶→買下千萬豪宅」！

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

快訊／謝和弦宣布再婚！　6月正式娶回莉婭

台中妹白腿被沾滿！騎士噴射秒閃…她崩潰求救

加油站廁所指侵女友強逼手淫　桃園男被訴

台灣第一女YT！訂閱快超車Joeman　網超服氣

死傷慘況曝！西濱20車連環撞　轎車爛到看不出車型

「丹麥男」爆無縫接軌台灣太太！　前女友怒揭「白吃白住半年」

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

更多

最夯影音

更多
岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼
停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

吳慷仁被楊謹華、鄭元暢連CUE戀情　又遭許瑋甯拿魚嚇飛：我不錄了QQ

吳慷仁被楊謹華、鄭元暢連CUE戀情　又遭許瑋甯拿魚嚇飛：我不錄了QQ

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面