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南韓新冠今增416例！百人大規模群聚感染「仍未平息」

▲▼南韓新冠疫情反覆不斷，醫護人員幾乎沒有休息時間。（圖／達志影像）

▲南韓新冠疫情反覆不斷，醫護人員幾乎沒有休息時間。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情演變趨勢在當局鬆綁防疫政策後時好時壞，全國各地的醫療院所、大型職場依舊發生大規模的群聚感染，而家族與親友聚會、餐廳、托兒所等也傳出零星群聚感染。政府將持續觀望本周疫情演變，並計畫於下周前完成下一階段的防疫政策。

根據《韓聯社》報導，截至21日0時為止，南韓今（21）日上午9時30分共通報416起新增病例，其中391例為境內感染、25例為境外移入，同時新增4例死亡。目前南韓共累計86992例確診、1557例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增311例（首爾佔120例、京畿道佔170例、仁川佔21例）；釜山新增11例；忠清南道新增10例；全羅南道新增8例；全羅北道、慶尚南道各新增7例；大邱、江原道、忠清北道、慶尚北道各新增6例；光州新增5例；蔚山新增4例；濟州島新增3例；世宗新增1例。

從主要群聚感染案例來看，首爾市龍山區順天鄉大學首爾醫院累計201例；京畿道南楊州市某塑膠工廠累計148例；忠清南道牙山市Kiturami熱水器工廠累計165例。

►南韓新冠今增446例！26日起首開放65歲↓接種AZ疫苗...目標27萬人

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