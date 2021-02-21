哈利梅根被酸太任性！像小孩發脾氣　女王怒轟：王室不是為你效勞

▲英國王室日前宣布，哈利與梅根確定不再返回王室，夫妻倆則透過發言人則對此作出回應。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國白金漢宮日前發布聲明，哈利王子（Henry Charles Albert David）夫婦將不再重返王室，將收回榮譽頭銜，女王伊莉莎白二世雖然感傷，也會視他們為備受愛戴的家族成員。但專家卻認為，哈麗夫婦在聲明中對撤回頭銜一事暗顯不滿，而此舉就像「小朋友發脾氣」。

▲據王室專家說法，英國女王伊莉莎白二世對哈利王子在美國參加脫口秀訪問，相當不滿。（圖／路透）

兩方聲明暗擦火花

根據英國《每日郵報》報導，白金漢宮方面先前聲明中指出，36歲的哈利與39歲的梅根（Meghan Markle）將不會恢復王室公職身分，「因此，公爵與公爵夫人握有的榮譽軍事任命和王室贊助將歸還女王陛下，然後在王室在職成員之間重新分配。」哈利夫婦則透過發言人稱，他們仍將致力於履行職責，為英國和世界各地服務，「服務是世界性的。」

女王極為疼愛哈利「這次卻失望了」

王室傳記作家朱諾（Penny Junor）對此表示，白金漢宮方面的聲明顯示出女王「極度失望」，認為這必然是一次傷心的分離，且不會帶來好的結果。王室專家菲茨威廉斯（Richard Fitzwilliams）則說，聲明中使用的「備受愛戴」、「感傷」等用詞，也證明女王相當疼愛哈利王子，卻又無法避免地感到失望，「儘管梅根無疑是退出王室的主要推手，但哈利已經變了，兩人是共同做出這個決定的。」

BBC王室記者威徹爾（Nicholas Witchell）更主張，白金漢宮聲明中可以看出，女王真正想說的其實是「她自己就奉獻了全部生涯在王室公職，像已將近百歲的菲利浦親王，像其他王室成員一樣，而你（哈利）卻決定要退出。」英國獨立電視台（ITV）的王室編輯希普（Chris Ship）也稱，通常王室聲明都要「仔細觀察」才能參透其意，但這次卻一反常態，用尖銳方式結束關係。

▲王室專家認為，哈利王子與妻子梅根的聲明是「任性又無禮」的。（圖／路透）

哈利夫婦無禮的聲明就像「小朋友發脾氣」

威徹爾認為，哈利發言人聲明中的第一句話以「從兩人過去一年的工作中證明…」為始，顯示出夫婦倆暗指「不要告訴我們該如何生活」的蔑視意味。菲茨威廉斯說，「服務是世界性的」此言顯示兩人不滿被收回王室贊助人身份，「他們很不高興就此失去與官方的聯繫。」

朱諾更直言，「這很任性，就像小朋友發脾氣」，雖然她能理解哈利夫婦的失望，但這種表達有點粗魯無禮。王室傳記作家喬布森（Robert Jobson）則表示，哈利與梅根決定以私人身分在美國生活，是可悲又無法避免的結果，其實他們現在被冷落了，女王雖承認他們是家族摯愛的成員，但不能掩飾她對兩人接受脫口秀採訪的憤怒，這是壓垮駱駝的最後一根稻草。

▲英國王室工作人員透露，女王向哈利表示「王室不是為你效勞」。（圖／路透社）

英國女王：王室不是為你效勞

喬布森說，哈利夫婦似乎下定決心用他們輕率、任性的言論來破壞女王、親王與其他數十年來為王室盡責工作和服務的其他成員，「他們所說的『我們仍然可以持續過著服務生涯，服務是世界性的』簡直是無禮的回應。」一位王室人員更透露，女王已向哈利明確表示，作為王室成員「你是為王室效勞，而不是王室為你效勞」。

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