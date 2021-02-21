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吃過巧克力沒看過可可豆！　內部照曝光網嚇壞：是外星人的蛋嗎

▲▼吃過巧克力卻沒看過可可亞子 實際樣貌曝光眾人嚇壞。（圖／翻攝自TikTok「@sophiargreb」）

▲吃過巧克力卻沒看過可可亞子，實際樣貌曝光眾人嚇壞。（圖／翻攝自TikTok「@sophiargreb」）

記者張靖榕／綜合外電報導

巧克力在今日已經成為大家都愛吃的國民食品，但大多數人吃過巧克力卻沒看過可可豆。一名TikTok網紅日前就發布影片分享，讓大家看看可可亞果莢實際上長什麼樣，撥開果莢後的樣子卻意外讓許多網友倒退三步，因為內部又黏又稠，擠在一起白裡透著膚色的果實乍看還有那麼點像一隻隻小白鼠。

根據英國《鏡報》報導，TikTok網紅羅絲（Sophia Rose）在影音平台上分享了一隻影片，她先讓大家看到可可亞果莢的外觀，像咖啡色的苦瓜，剝開後內部呈現出一根柱狀的果實群，每粒果實外頭都包覆著一層厚稠的白色膠質，只有尾部牽絲的部分比較像白巧克力。

▲▼吃過巧克力卻沒看過可可亞子 實際樣貌曝光眾人嚇壞。（圖／翻攝自TikTok「@sophiargreb」）

▲▼內部黏糊糊的樣子，讓不少網友起雞皮疙瘩。（圖／翻攝自TikTok「@sophiargreb」）

▲▼吃過巧克力卻沒看過可可亞子 實際樣貌曝光眾人嚇壞。（圖／翻攝自TikTok「@sophiargreb」）

羅絲要將可可豆做成烘烤可可豆，她說白色膠質的部分實際上吃起來會富含甜分。第一步先將可可豆靜置發酵5到8天，接著烘烤過後外殼就能夠輕易剝除，接著將可可豆壓碎成無數個小塊碎片。

雖然羅絲是在教大家怎麼樣拿可可豆做零食，但許多從頭看到尾的網友都會被前面可可亞果莢撥開的那一幕嚇到，「只有我覺得那看起來像外星蛋嗎」、「看起來好像蟲喔」、「為什麼我覺得那看起來像什麼黏糊糊的海洋生物」、「媽呀，我以為我看到了一堆超巨大的幼蟲聚在一起！」

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