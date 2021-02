美班機引擎突「起火噴裝」！乘客近距離目擊傻眼　差30km砸進市區

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb

記者張靖榕/綜合外電報導

美國一架載有241人的波音777型客機,於美東時間周六(20日)飛越科羅拉多州(Colorado)上空時,突然遇到引擎失效,部分零件直接在高空中焚斷噴飛,坐在靠窗座位的旅客目睹眼前的恐怖景象。所幸班機在丹佛國際機場緊急降落,機組員與乘客都安然無恙,引擎失效原因則需進一步調查。

▲▼飛機零件噴落,引擎幾乎要瓦解。(上圖/翻攝自推特「@michaelagiulia」/下圖/路透)

綜合外電報導,機上零件和碎片噴飛後,大多數都落在科羅拉多州布隆菲(Broomfield)附近的公共公園、諾絲牧爾(Northmoor)和紅葉(Red Leaf),這一區塊位在丹佛市中心北邊20英哩(約32公里)遠。

@broomfieldnews @BroomfieldPD @9NEWS we were at the dog park when we heard the loud boom from the airplane and pieces of the plane started falling pic.twitter.com/9nRg3UgUmV