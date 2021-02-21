電費狂飆到50萬！大雪侵襲德州　用戶收到帳單傻眼

▲德州不少居民無電可用，用得上電的也會發現電費暴增。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

大雪侵襲德州，在這個美國南方大州造成破紀錄的低溫，也讓人們對暖氣等用電需求大升，電價上漲電費隨之水漲船高，讓身體好不容易暖和的德州人，錢包卻要變得乾癟瘦弱。據了解，甚至有居民的電費一個月就要價1萬7000美元（約新台幣47萬元）。

綜合外電報導，德州一名男子指出平常所需支付的電費，一個月大約不過660美元（約新台幣1.8萬元），而且是住宅、招待客人的屋子以及辦公室3個空間的電費相加，但現在他的電費卻暴增逾6000美元，來到一個月1萬7000美元的離譜價格。

另外，一戶3房1廳的人家，也在大雪來襲後的幾天內，震驚得知自家電費竟暴漲了近1萬美元（約新台幣27.9萬元）。

類似的事情開始在德州傳出，一些公司像是信實能源（Reliant Energy）就表示，和客戶密切合作，並會在風暴後提供有彈性的繳費選項

。

電力可靠度委員會（Electric Reliability Council of Texas），在全德州管理將近90的電力輸送，則在這次的暴雪災難中受近批評，因為準備準備不足導致至少47人死亡。