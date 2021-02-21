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拜登宣布德州進入「重大災難狀態」　反拜州長態度大變：謝謝總統

▲▼德州進入緊急狀態，居民穿著厚重服裝再披上毛毯，上街排隊領取物資。（圖／路透）

▲德州居民穿著厚重服裝再披上毛毯，上街排隊領取物資。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登於美東時間周六（20日）宣布，德州進入重大災難狀態，以讓聯邦政府得以通過增加撥款投入救災。德州受到大雪侵襲多天，全州多處停電，至少12人死亡，用水短缺問題也相當嚴重。

綜合外電報導，德州今年冬天出現罕見景象，在這個全美盛產石油、天然氣最多的州，數以百萬計的人卻因為大雪侵襲，而被迫面對無電、無暖氣可用的情況，幾乎半數的德州居民收到缺水警報通知，需要自行煮沸開水飲用。

拜登政府宣布德州進入重大災難狀態，讓聯邦資金能夠進入到德州，甚至幫助到個人，包括協助興建臨時住宅設施、房屋修繕和低利貸款。

▲美國中南部破紀錄低溫凍裂許多自來水管線，導致民生用水出現嚴重短缺。（圖／路透）

▲▼德州急凍。（上圖／路透／下圖／達志影像／美聯社）

▲▼德州極端冬季天氣。（圖／達志影像／美聯社）

拜登表示在不妨礙救災工作的前提下，會衡量是否前往德州，視察他上任以來遇到的第一個新問題。據了解，白宮正與德州州長阿伯特（Greg Abbott）緊密合作。

不久前還不願承認拜登為民選總統的阿伯特，如今公開感謝拜登作為一名總統，為德州通過了重大災難狀態的宣布，並稱此舉是「重要的第一步」。不過他也表示，個人援助的項目僅在其中77個郡生效，並非他所爭取的所有254個郡。

根據聯邦緊急事務管理局規定辦法，重大災難狀態中聯邦援助計畫所涵蓋德的對象，不只包括式公共基礎設施，也針對個人進行金錢援助，包括緊急與長期項目的資金。此外，美國環保署也批准豁免德州的緊急燃油，欲減緩汽油短缺情況。

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