英國回應緬甸軍方暴力鎮壓示威人群：考慮採取進一步行動

▲英國外交大臣拉布表示，英國考慮採取行動。（圖／路透）

文／中央社倫敦20日綜合外電報導

緬甸軍警開火驅散不滿政變的示威抗議民眾，造成2人喪命後，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）今天表示，英國將會考慮對涉及暴力鎮壓抗議民眾的那些人採取進一步行動。

拉布發推文表示：「緬甸境內發生朝和平示威抗議民眾開火事件，無法令人接受。我們將會與我們的國際夥伴一起考量，針對鎮壓民主和扼殺異議的那些人採取進一步行動。」

英國於18日對3名緬甸將領祭出制裁措施，指控他們於政變發生後嚴重侵犯人權。