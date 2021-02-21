小男孩頭部中彈！緬甸軍方實彈鎮壓釀2死　歐盟外交首長強烈譴責

▲真槍實彈被打到反政變示威的人群之中。（圖／路透）

文／中央社布魯塞爾20日綜合外電報導

緬甸安全部隊發射實彈造成2名示威抗議民眾喪命後，歐洲聯盟外交政策首長波瑞爾今天強烈譴責緬甸軍方暴力對付和平示威抗議民眾，並稱歐盟將會「做出適當決定」。

歐盟執委會副主席兼歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）發推文表示：「本人強烈譴責緬甸軍方暴力對付和平示威抗議民眾，我敦促緬甸軍方和所有安全部隊，立即停止暴力對付民眾。」

波瑞爾指出，22日在布魯塞爾集會的歐盟各國外長「將會討論緬甸境內最新情勢發展，並做出適當決定。」

在此之前，緬甸安全部隊今天在第2大城瓦城（Mandalay）發射實彈和橡膠子彈，驅散不滿軍方發動政變推翻民選政府的示威抗議民眾，造成2人死亡，據緊急救護人員表示，其中一名男孩頭部中彈喪命。

緬甸軍方於2月1日發動政變，推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的民選政府。

歐盟執委會已於19日，針對另一抗議者於2月9日示威抗議期間，頭部遭實彈擊中傷重不治事件，做出回應。執委會一位發言人呼籲，針對那起死亡事件展開「透明」調查，並追究該負責人員的責任。

一位資深歐盟官員表示，歐盟外長22日集會時，可望邁向制裁緬甸軍方官員。