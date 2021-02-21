　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球首例人類感染「H5N8禽流感」！　俄羅斯7人染疫

▲▼禽流感。（圖／達志影像／美聯社）

▲禽流感。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

俄羅斯當局20日宣布，科學家在境內發現世界首例H5N8禽流感病毒株傳染人類病例，共有7名家禽養殖場工作人員遭感染，已經向世界衛生組織（WHO）通報。

根據法新社報導，俄羅斯衛生監管機構負責人波波瓦（Anna Popova）透過電視轉播的談話宣布，俄國維克多實驗室（VECTOR laboratory）科學家從俄羅斯南部一處家禽養殖場的7名工人身上，發現H5N8禽流感病毒株的遺傳物質。

波波瓦表示，這是世界上首例H5N8禽流感病毒傳染給人類的案例，相關資訊已經傳送給世界衛生組織。她補充說，這7名感染者並未出現嚴重健康問題。

禽流感病毒有許多不同亞型，其中H5N8具有高度傳染性，且對鳥類而言相當致命，但從未發生傳染給人類的個案。波波瓦形容這是一項「重要的科學發現」；她說，「提早發現這類病毒突變能為全人類爭取更多時間，為未來可能的變異做準備，並以適當的方式應對。」

目前已經證實某些禽流感病毒和豬流感病毒亞型同樣能感染人類，例如H5N1和H7N9禽流感，或是H1N1豬流感。其中，人體若感染H5N1禽流感可能會演變為重症，死亡率約為60％，不過根據世衛組織的說法，人們通常是透過直接接觸動物或接觸受病毒污染的環境而被感染，但不會發生人傳人。

維克多實驗室的正式名稱為「俄羅斯國家病毒學與生物技術研究中心」，是位於俄羅斯新西伯利亞州的一個生物研究中心，也是前蘇聯時代的最高機密實驗室之一。

維克多實驗室負責人馬克蘇托夫（Rinat Maksyutov）在電視談話中表示，該實驗室已經準備開發病毒試劑盒，幫助檢測人類潛在的H5N8病例，並且將開始研發疫苗。

►「舒潔棉柔舒適抽取衛生紙」1包不到12元

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／德州進入「重大災難狀態」　拜登批准
一生精子量＝6瓶可樂「用光就沒」？　美女專家6點解答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球首例人類感染「H5N8禽流感」！　俄羅斯7人染疫

只差沒打起來！美中兩國該如何競爭而不爆發戰爭？

美國中南部暴雪「1500萬人鬧水荒」　解凍恐有另一個麻煩開始！

快訊／拜登批准德州進入「重大災難狀態」　FEMA：百萬人斷水斷電

遇外星人「趕快拍照」！NASA毅力號火星車　駕駛來自台灣

緬甸警朝示威者開槍了！　醫護指至少「2死20傷」

默拉皮火山又噴了！　熔岩流出700公尺「數百次地震」

拜登：疫苗可能生產中斷，今年或許還無法恢復正常生活

疫情鎖在家…生活用品超缺　日本100元店營收創新高！銅板價最省

韓國最勇敢國會議員！她獲選《時代》2021百大　為爭性平人權奮鬥

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

比特犬闖民宿！撕咬退役搜救犬　背部裂開超長大血口...飼主心疼

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

蘭嶼校貓秀「衝天抓燕」神技！等嘸開學餓壞...網笑：偷學飛魚

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

三寶狗尿急！開門直衝撞飛黑貓　主人「太黑沒看到」...畫面笑瘋網

全球首例人類感染「H5N8禽流感」！　俄羅斯7人染疫

只差沒打起來！美中兩國該如何競爭而不爆發戰爭？

美國中南部暴雪「1500萬人鬧水荒」　解凍恐有另一個麻煩開始！

快訊／拜登批准德州進入「重大災難狀態」　FEMA：百萬人斷水斷電

遇外星人「趕快拍照」！NASA毅力號火星車　駕駛來自台灣

緬甸警朝示威者開槍了！　醫護指至少「2死20傷」

默拉皮火山又噴了！　熔岩流出700公尺「數百次地震」

拜登：疫苗可能生產中斷，今年或許還無法恢復正常生活

疫情鎖在家…生活用品超缺　日本100元店營收創新高！銅板價最省

韓國最勇敢國會議員！她獲選《時代》2021百大　為爭性平人權奮鬥

保時捷衝「市府轉運站」送妹！爽停客運車位　網：有錢就是老大

謝和弦6月再婚娶莉婭　她還原「求婚」現場激動哭了：莫名感動

全球首例人類感染「H5N8禽流感」！　俄羅斯7人染疫

廂型車右轉撞機車！21歲男騎士噴飛撞賓士　「倒栽蔥」頭部重創亡

進診所維修…被醫師射到頭髮「白色殘留」她崩潰：想剪掉

《返校》影集版：把兩個年代的徬徨不安做連結，以現代人角度重新審視

139線1日2火燒車！她夜遊拍照突糊掉…轉頭目擊「樹上怪事」嚇慘

早知早幸福！女生把握5個重點，讓他愛到離不開你

「小蔡依林」闖鐵軌拍網美照！　深夜在IG緊急發文道歉了

台灣第9…《木曜4》破200萬訂閱！聊天室2.3萬人狂刷「一日環島」

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

國際熱門新聞

即／拜登批准德州進入重大災難狀態

理髮師滑倒「剪刀直插胸口」血狂噴

遇外星人「趕快拍照」　火星車駕駛來自台灣

農村村民「集體暴富」一口氣買190台新車

美中南部暴風雪「1500萬人水荒」

印尼默拉皮火山又噴發　熔岩流700公尺

緬甸瓦城示威　警開槍2死20傷

住院竟遭切8塊分食　網看照片喊恐怖

叫我「總統」！各國使館被要求改金正恩職銜翻譯

全身長濃密黑髮！她除毛到「想死」

美中兩國該如何競爭而不戰爭？

鏡子反射露馬腳　正宮直接抓包尪出軌

長髮女違反宵禁　與警激吻逃過罰單

TikTok重心挑戰「男人不行」　女伴樂歪笑爆！

更多熱門

相關新聞

屏東鴨農PO文求送鴨：很好養　縣府回應了

屏東鴨農PO文求送鴨：很好養　縣府回應了

受到疫情衝擊與氣候影響，屏東蛋鴨的產蛋率不佳，在不敷成本的情況下，屏東地方社團出現多名鴨農發文「免費送鴨」求收養的情況。對此，屏東縣政府農業處向民眾呼籲，為防送養成為禽流感破口，切勿任意棄置或送養。

高雄阿蓮肉鵝場爆H5N2禽流感！

高雄阿蓮肉鵝場爆H5N2禽流感！

九如7千隻雞染禽流感撲殺　縣府籲業者落實禽場安全

九如7千隻雞染禽流感撲殺　縣府籲業者落實禽場安全

中正大學天鵝湖傳禽流感 　已撲殺29隻鴨鵝

中正大學天鵝湖傳禽流感 　已撲殺29隻鴨鵝

立陶宛爆發H5N8禽流感　種蛋禁止輸台

立陶宛爆發H5N8禽流感　種蛋禁止輸台

關鍵字：

H5N8禽流感

讀者迴響

熱門新聞

豪門媳淚吼惡婆婆：把我當家人很難嗎？

快訊／謝和弦宣布再婚！　6月正式娶回莉婭

台南傳出現「確診者」　衛生局回應了

台中妹白腿被沾滿！騎士噴射秒閃…她崩潰求救

加油站廁所指侵女友強逼手淫　桃園男被訴

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

家住高雄遭調職台北　月薪7萬女處長告贏家樂福

母女拜四面佛求6萬！隔天遭汽車暴衝追撞

罔腰被狂問「媽媽手冊在哪」避不答　網開酸

男人一生精子量＝6瓶可樂？專家曝「尻太多」下場

即／拜登批准德州進入重大災難狀態

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

理髮師滑倒「剪刀直插胸口」血狂噴

台中屁孩保時捷載妹！嗆警「外套9萬」別拉

「丹麥男」爆無縫接軌台灣太太！　前女友怒揭「白吃白住半年」

更多

最夯影音

更多
岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼
停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面