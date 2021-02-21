全球首例人類感染「H5N8禽流感」！　俄羅斯7人染疫

▲禽流感。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

俄羅斯當局20日宣布，科學家在境內發現世界首例H5N8禽流感病毒株傳染人類病例，共有7名家禽養殖場工作人員遭感染，已經向世界衛生組織（WHO）通報。

根據法新社報導，俄羅斯衛生監管機構負責人波波瓦（Anna Popova）透過電視轉播的談話宣布，俄國維克多實驗室（VECTOR laboratory）科學家從俄羅斯南部一處家禽養殖場的7名工人身上，發現H5N8禽流感病毒株的遺傳物質。

波波瓦表示，這是世界上首例H5N8禽流感病毒傳染給人類的案例，相關資訊已經傳送給世界衛生組織。她補充說，這7名感染者並未出現嚴重健康問題。

禽流感病毒有許多不同亞型，其中H5N8具有高度傳染性，且對鳥類而言相當致命，但從未發生傳染給人類的個案。波波瓦形容這是一項「重要的科學發現」；她說，「提早發現這類病毒突變能為全人類爭取更多時間，為未來可能的變異做準備，並以適當的方式應對。」

目前已經證實某些禽流感病毒和豬流感病毒亞型同樣能感染人類，例如H5N1和H7N9禽流感，或是H1N1豬流感。其中，人體若感染H5N1禽流感可能會演變為重症，死亡率約為60％，不過根據世衛組織的說法，人們通常是透過直接接觸動物或接觸受病毒污染的環境而被感染，但不會發生人傳人。

維克多實驗室的正式名稱為「俄羅斯國家病毒學與生物技術研究中心」，是位於俄羅斯新西伯利亞州的一個生物研究中心，也是前蘇聯時代的最高機密實驗室之一。

維克多實驗室負責人馬克蘇托夫（Rinat Maksyutov）在電視談話中表示，該實驗室已經準備開發病毒試劑盒，幫助檢測人類潛在的H5N8病例，並且將開始研發疫苗。

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