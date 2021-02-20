拜登：疫苗可能生產中斷，今年或許還無法恢復正常生活

▲美國總統拜登提醒大家，未來疫情發展變數仍大。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統拜登周五(19日)表示，由於新冠病毒產生變種以及美國疫苗可能生產中斷，美國人的生活可能不會在今年恢復正常。

《紐約郵報》周五報導，拜登在密西根州視察輝瑞疫苗工廠時說，新冠病毒的突變和無法預知變數的疫苗生產情況，可能擴大該流行病對美國社會和經濟的衝擊。

拜登說：「我相信到今年年底我們會恢復到接近正常狀態。但我無法對大家作出保證。其他病毒株也正在美國流行，我們不知道未來疫苗生產率會出現什麼狀況，事情可能有變化。」

隨著感染率下降以及高風險的人群已陸續接種疫苗，人們普遍樂觀地認為生活即將回復正常，未料拜登卻發表了上述保守看法。

與此同時，美國部分地區最近遭遇極端寒流襲擊，拖慢了全美50州的疫苗分發工作，當中涉及約600萬劑疫苗。 「彭博新聞社」分析公開的資料後指出，美國人已經接種了超過5900萬劑疫苗，即每100人注射17.8劑。但初步研究顯示：疫苗對更具傳染性的新冠病毒變種毒株的效果較差。

美國傳染病專家佛奇周五表示，新冠病毒的新變種，意味著政府和藥廠「必須靈活調整，以製造出專門針對病毒突變的疫苗」。