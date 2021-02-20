英媒曝：臉書收錢替北京政府大外宣！　每篇只要200美元

▲臉書收錢替北京政府進行大外宣。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）



記者張方瑀／綜合外電報導

英國媒體踢爆，臉書（Facebook）收受來自中國官方媒體的資金，協助北京當局在該社群平台進行大外宣，否認迫害新疆維吾爾族和其他少數民族。據了解，每則內容的價錢約在200至400美元之間。

根據《新聞公報》（The Press Gazette）報導，《中國日報》（China Daily）和《中國環球電視網》（CGTN）等中國官媒向臉書支付數百美元不等的廣告費，要求臉書協助向百萬用戶進行大外宣，其中包含否認迫害新疆維吾爾族和其他少數民族等內容。

例如《中國日報》在10月就以400美元（約新台幣1.1萬）的價格，請臉書向100萬名用戶進行宣傳，抨擊有關新疆再教育營的報導，並批評「西方政客、智庫和媒體合作散佈惡意假消息」。《中國環球電視網》也用200至299美元（約新台幣5587到8353元）的價格，推廣關於新疆寄宿學校的文章，累計超過百萬用戶觀看。

報導中指出，儘管中國境內並不能使用臉書，但其國營媒體《中國日報》、《新華社》、《人民日報》、《央視》和《中國環球電視網》的粉絲專頁，在全球前6大按讚數最高的新聞粉絲專頁中，全都有佔據名額。

反仇恨中心（Centre for Countering Hate）執行長艾邁德（Imran Ahmed）表示，臉書的行為相當噁心，「臉書拿錢來否認中國侵害人權的現實。」

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