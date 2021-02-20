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美國中南部暴雪「1500萬人鬧水荒」　解凍恐有另一個麻煩開始！

▲美國中南部破紀錄低溫凍裂許多自來水管線，導致民生用水出現嚴重短缺。（圖／路透）

▲美國中南部破紀錄低溫凍裂許多自來水管線，導致民生用水出現嚴重短缺。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國中南部強烈暴風雪讓數百萬用戶斷電後，現在還帶來新的麻煩，由於低溫凍壞水管，自來水廠無法處理水壓問題，通往外界的道路又被大雪冰封，德州、田納西州、密西西比州相繼陷入「水荒」，將近1500萬人受影響。德州環境質量委員會表示，已有成千上萬人收到缺水警報通知，需要民眾自行煮沸開水飲用。

根據《美聯社》報導，德州有多達700萬人家中有供水問題， 由於水廠因低溫無法控制好水壓，加上低溫導致管線破裂、民眾用水暴增，可能導致細菌滲入水管，讓奧斯汀自來水公司17日宣布，市內最大的烏爾里希自來水處理廠關閉，且奧斯汀市一億加侖的儲備水全數耗盡，將發布無限期「沸水通知」。

密西西比州最大城傑克森市（Jackson）面臨更大缺水危險。市長盧默貝（Chokwe Ankantum Lumumba）表示，因為傑克森市大部分管線已有百年歷史，當初設計時也沒考慮到要應付這樣的低溫，導致現在供水出現嚴重短缺，目前市內儲備水已用完，無法給市民明確時間「究竟何時才能正常供水」。

▲▼美國中南部出現大缺水，民眾在超市瘋搶飲用水。（圖／路透）

▲美國民眾在超市瘋搶飲用水。（圖／路透）

然而隨著天氣回暖，傑克森市將碰上另一個麻煩。一旦路面、管線開始解凍，深埋地下的老舊總管線可能會開始暴裂。公共工程總監威廉姆斯（Charles Williams）提到， 風雪也讓工作人員搶救更佳困難，「（自來水）分配系統中很有可能出現中斷，影響到我們恢復供水。」

但威廉姆斯也表示，缺水並不是因為缺乏準備而造成的，城市本身的供水設計就不足以應付如此低溫，為了在這段期間盡可能幫助市民，市政府也迅速建立補水站。另一方面，德州奧斯汀水務局局長格雷格·梅薩羅斯（Greg Meszaros）則給出好消息，目前已經看到城市供水系統逐漸改善，但大部分地區仍處於無水可用的狀態。

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