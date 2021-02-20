理髮師滑倒「剪刀直插胸口」鮮血狂噴！顧客嚇傻　監視器畫面曝光

▲理髮師不慎跌倒，剪刀直接刺入胸口。（圖／CFP）



記者張方瑀／編譯

美國波士頓發生一起堪稱真實版「絕命終結站」的意外，當地一名理髮師日前在幫客人剪頭髮時，不慎在店內滑倒，結果手上的剪刀竟直接插入胸口，當場鮮血直流，幸好沒有刺中心臟，緊急送醫後撿回一條命。

根據《紐約郵報》報導，波士頓29歲理髮師席爾瓦（Steve Silva）17日幫客人剪髮時，不慎在店內滑倒，結果手上銳利的剪刀竟直接刺入他的胸口，當場血流如注。席爾瓦說，當時一切都發生得太快，他來不及將手中6.5英吋（約17公分）長的專業剪刀從手指上甩開，「我低頭一看，只見鮮血像噴泉一樣湧出，我還轉頭看了客人跟他說，『我好像刺傷自己了。』」

從監視器畫面可以看到，兩名同事立刻衝上前按住傷口，並讓他側身等待救護人員抵達，緊急送醫後撿回一條命，因為剪刀非常幸運地沒有刺中心臟，而是從肋骨跟胸骨之間刺穿，離心臟也只差一點點的距離。

席爾瓦說，因為新冠肺炎疫情的關係，他有很長一段時間沒有工作，沒想到才重返工作崗位一周就發生意外。席爾瓦的同事也幫他發起線上募款，希望能支付這段時間龐大的醫療費用，目前已經累計約3萬美元。

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