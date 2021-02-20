日本驚爆施打新冠疫苗副作用首例　接種後出現蕁麻疹

▲日本17日開打新冠疫苗。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

日本17日開打新冠疫苗，首批接種對象為4萬名醫護人員。但依據日本政府最新說法，富山縣富山勞災醫院一名接種者19日出現蕁麻疹症狀，疑似為全日本首例接種疫苗後出現副作用的個案。

日本放送協會（NHK）報導，富山縣富山勞災醫院19日展開疫苗接種作業，但一名接種者卻出現蕁麻疹症狀，目前此一疑似出現副作用的個案情況，已由日本政府官方推特對外公開。

現已知日本施打的新冠疫苗，是美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯手研發的疫苗。對此，厚生勞動省表示，接下來會持續密切注意疑似副作用案例相關訊息，同時強調接種者施打疫苗後，要留在現場觀察15分鐘。

依據厚生勞動省統計數據，截至19日下午5時，日本已有5039人接種新冠疫苗。日本政府表示，若有人接種新冠疫苗後，因出現副作用過世，死者家屬將獲得4420萬日圓（約新台幣1188萬元）賠償金。

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