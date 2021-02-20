　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

露營女深夜野外如廁！驚見「熊臉」從馬桶竄出　屁股慘被咬爆血

▲黑熊 。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲美國女子野外如廁時被黑熊咬了屁股，她尷尬表示，「以後坐馬桶一定會先檢查」。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國阿拉斯加正值寒冷冬季，一般來說黑熊應該仍在冬眠，而當地一名女子露營時卻意外遭黑熊咬傷屁股，嚇得她驚聲尖叫，女子哥哥從帳篷聞聲趕來，才剛掀開馬桶就發現，一隻黑熊的大臉從馬桶洞中探了出來，還與他四目交接。

根據《每日郵報》報導，住在阿拉斯加的美國女子夏儂（Shannon Stevens）13日與哥哥以及哥哥的女友前往偏僻雪地露營，當他們在營火邊烤香腸當晚餐時，夏儂突然尿急，便獨自離開大帳篷，來到約45公尺遠的外屋的簡易廁所，不料才剛坐上馬桶坐墊，就感覺有東西「咬了她的屁股」，嚇得她驚聲尖叫。

報導指出，哥哥艾瑞克（Erik）聽見尖叫聲趕來後，發現夏儂正在處理她的傷口，一開始以為可能是被松鼠或水貂等小型動物咬傷的。艾瑞克拿著一盞照明燈，迅速掀開馬桶蓋，竟然看見一隻黑熊，「我打開馬桶蓋，發現一張熊臉就在馬桶蓋的高度上，牠正從洞裡看著我，我只好盡快蓋上。」

▲黑熊 。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲艾瑞克表示，當他打開馬桶蓋時，一張熊臉竟然正對著他看 。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

艾瑞克表示，他當時與夏儂「全速狂奔」跑回了帳篷，用急救箱稍微治療傷口，雖然有流血，但情況並非特別嚴重。夏儂稱，第二天上午，他們發現附近到處都是熊的腳印，火坑也被掀翻了，但是熊已經離開，「你可以看到牠穿過雪地朝外屋走來，可能是被烤香腸的味道吸引過來，再從後門底部的洞口鑽進去。」

▼艾瑞克發現雪地上殘留著黑熊腳印（右圖）

阿拉斯加漁獵局野生動物學家科賀（Carl Koch）表示，幾天之後附近又傳出黑熊在民宅附近出沒，女屋主雖然朝著熊大喊，但熊完全沒有反應，也沒有接近她，只是笨拙地做著自己的事，就像在冬眠中行走一樣，但這個冬天創下了黑熊最頻繁出沒的紀錄，可能與今年鮭魚產量減少、漿果收成不豐有關。

科賀懷疑，夏儂的傷口可能是被抓傷而不是咬傷，但無論如何，她大概是附近地區第一個在上廁所的時候，被黑熊弄傷屁股的人。夏儂說，「我之後坐馬桶之前，一定會先檢查。」

更多相關新聞
►全球首見「黃金企鵝」現蹤　攝影師幸運捕捉！黑翅膀消失原因曝
►衛生棉尿布堆成山！天兵女「最噁浴室」照片曝　成因讓人傻眼
►「差點被分成2半！」退役犬遭比特瘋狂扯咬　爸心痛：縫了快100針

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►舒潔衛生紙每包不到12元！

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
美理髮師滑倒「剪刀直插胸口」鮮血狂噴　驚悚畫面曝
國策顧問無米樂「崑濱伯」　自宅辭世享耆壽92歲
「統神端火鍋」10個冷知識曝光　衝YT發燒第一
下周越來越暖飆29°C　北台降雨時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓國最勇敢國會議員！她獲選《時代》2021百大　為爭性平人權奮鬥

英、美、澳、歐盟　被踢爆囤疫苗超過實際所需10億劑！

英媒曝：臉書收錢替北京政府大外宣！　每篇只要200美元

訂親5年不聯絡！結婚丈夫才看到「身份證照片」　她放心出嫁理由曝

為44歲暖壽！「炫富拳王」梅威瑟一晚豪灑1955萬　邀性感舞者跳全場

露營女深夜野外如廁！驚見「熊臉」從馬桶竄出　屁股慘被咬爆血

理髮師滑倒「剪刀直插胸口」鮮血狂噴！顧客嚇傻　監視器畫面曝光

德州慘遇「極地寒流」！停水斷電還收到天價帳單　議員出國惹民怨

全身長濃密黑髮！她狂除毛「羞愧想死」　今大膽「秀毛」性感依舊

美軍T-38教練機墜毀2死　險撞進住宅區！日航空自衛隊成員身亡

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

侯佩岑當媽媽面「被老公壁咚」超害羞　產後無法自己上廁所…曝他貼心舉動

Amber《Shake that brass》飆太妍高音　周深美聲被拱再一首…秒回：你來ＸＤ

罔腰變性3年懷孕了！　公開寶寶超音波照...男友認：做人體試驗

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

羨慕！遠傳用戶獨享跨超商咖啡寄杯服務、遠傳幣還可抽iPhone12系列

韓國最勇敢國會議員！她獲選《時代》2021百大　為爭性平人權奮鬥

英、美、澳、歐盟　被踢爆囤疫苗超過實際所需10億劑！

英媒曝：臉書收錢替北京政府大外宣！　每篇只要200美元

訂親5年不聯絡！結婚丈夫才看到「身份證照片」　她放心出嫁理由曝

為44歲暖壽！「炫富拳王」梅威瑟一晚豪灑1955萬　邀性感舞者跳全場

露營女深夜野外如廁！驚見「熊臉」從馬桶竄出　屁股慘被咬爆血

理髮師滑倒「剪刀直插胸口」鮮血狂噴！顧客嚇傻　監視器畫面曝光

德州慘遇「極地寒流」！停水斷電還收到天價帳單　議員出國惹民怨

全身長濃密黑髮！她狂除毛「羞愧想死」　今大膽「秀毛」性感依舊

美軍T-38教練機墜毀2死　險撞進住宅區！日航空自衛隊成員身亡

「崑濱伯」辭世　黃偉哲PO文悼：請繼續看顧您所摯愛的土地

夫妻開車返鄉遇道路坍方...等搶通睡著　睜眼完蛋半夜車沒電了

韓國最勇敢國會議員！她獲選《時代》2021百大　為爭性平人權奮鬥

進決賽必奪冠　大坂直美4座大滿貫冠軍全是硬地

婦幼系列訪談佳評如潮　南投衛生局3月起空中給你好「孕事」

邱國正接國防部長　徐巧芯提四大改革議題「是否評估女生當兵？」

快訊／初九「天公生」玉皇宮擠爆！男飲酒突轉身跳河嚇壞信眾　

Windows 10下半年更新搶先看！可自行設定多重顯卡　速度大提升

不滿被命令倒垃圾！23歲小兵「徒手施暴2士官」下場曝

王令麟新年送愛不間斷！東森直消電商贈209件羽絨衣　暖和福民平宅住戶的心

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

國際熱門新聞

長髮女違反宵禁　與警激吻逃過罰單

農村村民「集體暴富」一口氣買190台新車

寵妻發大財！50元海螺換755萬「珍珠之王」

叫我「總統」！各國使館被要求改金正恩職銜翻譯

天生淺髮色被逼染黑！　女高中生求償220萬

「世界最胖弟」瘦了！日走3km瘋狂鏟肉109公斤

快訊／金卡達夏正式對肯爺提出離婚！

德州雪災　披薩店忙到崩潰

一家8口沙漠迷路　半年後被發現僅剩遺骸

兒偷娶小三！婆婆闖婚禮巴頭阻止

住院竟遭切8塊分食　網看照片喊恐怖

鏡子反射露馬腳　正宮直接抓包尪出軌

邦交國國王染疫台灣藥物治癒　演說感謝蔡英文

北韓第一夫人身價破千億　豪奢生活曝光

更多熱門

相關新聞

理髮師滑倒「剪刀直插胸口」血狂噴

理髮師滑倒「剪刀直插胸口」血狂噴

美國波士頓發生一起堪稱真實版「絕命終結站」的意外，當地一名理髮師日前在幫客人剪頭髮時，不慎在店內滑倒，結果手上的剪刀竟直接插入胸口，當場鮮血直流，幸好沒有刺中心臟，緊急送醫後撿回一條命。

德州慘遇「極地寒流」！停水斷電民怨高漲

德州慘遇「極地寒流」！停水斷電民怨高漲

全身長濃密黑髮！她除毛到「想死」

全身長濃密黑髮！她除毛到「想死」

美T-38教練機失事2死　日航空自衛隊成員身亡

美T-38教練機失事2死　日航空自衛隊成員身亡

差點變成兩半！退役犬遭比特扯咬

差點變成兩半！退役犬遭比特扯咬

關鍵字：

黑熊攻擊屁股廁所尿急露營北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

地表最衰前男友！鳳梨直播開罵

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

激戰太嗨…22歲女突中風！「兩腳發黑不動」嚇壞醫

趙駿亞遭爆虐打前女友6hrs　母子聯手騙警察

罔腰到底是誰？原始臉蛋帥氣男孩

台積電爸給紅包！8歲兒「秒甩地上」：太寒酸

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

罔腰再曬新超音波照　男友澄清寶寶非天價

罔腰親下戰場！截圖反嗆子宮外孕媽

她獻初夜綁多金小開！裂開噴血…醫幫掩真相

王嘉爾不能在韓solo因為JYP！

母女拜四面佛求6萬！隔天遭汽車暴衝追撞

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

旗袍妹一脫黑絲襪「連續走光2次」

台灣第一女YT！訂閱快超車Joeman　網超服氣

更多

最夯影音

更多
趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...
李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面