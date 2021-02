姦殺年輕女教師「還拍裸屍照」　惡狼遭判無期徒刑！竟在牢中割喉

▲男子在交友軟體上認識一名年輕女教師,平安夜第一次約會就將她殺害並姦屍。(示意圖,非當事人/取自免費圖庫Pexels)

記者張寧倢/編譯

被稱作「平安夜」的聖誕節前夕,卻發生恐怖命案!英國殺人犯藍德爾(Carl Langdell)於2015年在交友軟體上認識了一名年僅23歲的女教師,兩人約好要在聖誕夜來場浪漫的第一次約會,不料藍德爾竟狠心謀殺,還性侵女老師的屍體,被判處無期徒刑而入獄。然而,最新消息卻傳出,藍德爾已在獄中割喉輕生。

根據《Knewz》新聞網報導,英國韋克菲爾德監獄(HMP Wakefield)關押著殺人、性侵、綁架罪等危險重刑犯,因此被稱為「怪物大廈」。其中30歲的藍德爾,因為2015年犯下殺人案而入獄,當時他利用交友軟體Plenty of Fish與23歲女教師凱蒂(Katie Locke)相約,在平安夜時前往四星級酒店約會。

報導指出,凱蒂赴約之後卻慘遭殺害,藍德爾甚至與她的屍體發生性行為,之後再用手機拍下悽慘的裸屍照,隨後用洗衣推車將遺體棄置酒店空地。藍德爾2016年6月在法庭上認罪,被判處無期徒刑,最少須服刑26年才可出獄。檢察官表示,藍德爾聲稱是因為凱蒂罵他是「怪物」所以才痛下殺手,並道歉稱「不該毀掉她的聖誕節」。

A PSYCHOPATH who murdered a young teacher he met on the dating website Plenty of Fish has died in prison.



Carl Langdell, 30, was found with a seriously injured throat at the maximum security Wakefield prison, West Yorkshirehttps://t.co/P12gbuNnvv pic.twitter.com/Ni7m4Qyqnr