姦殺年輕女教師「還拍裸屍照」　惡狼遭判無期徒刑！竟在牢中割喉

▲男子在交友軟體上認識一名年輕女教師，平安夜第一次約會就將她殺害並姦屍。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

被稱作「平安夜」的聖誕節前夕，卻發生恐怖命案！英國殺人犯藍德爾（Carl Langdell）於2015年在交友軟體上認識了一名年僅23歲的女教師，兩人約好要在聖誕夜來場浪漫的第一次約會，不料藍德爾竟狠心謀殺，還性侵女老師的屍體，被判處無期徒刑而入獄。然而，最新消息卻傳出，藍德爾已在獄中割喉輕生。

根據《Knewz》新聞網報導，英國韋克菲爾德監獄（HMP Wakefield）關押著殺人、性侵、綁架罪等危險重刑犯，因此被稱為「怪物大廈」。其中30歲的藍德爾，因為2015年犯下殺人案而入獄，當時他利用交友軟體Plenty of Fish與23歲女教師凱蒂（Katie Locke）相約，在平安夜時前往四星級酒店約會。

報導指出，凱蒂赴約之後卻慘遭殺害，藍德爾甚至與她的屍體發生性行為，之後再用手機拍下悽慘的裸屍照，隨後用洗衣推車將遺體棄置酒店空地。藍德爾2016年6月在法庭上認罪，被判處無期徒刑，最少須服刑26年才可出獄。檢察官表示，藍德爾聲稱是因為凱蒂罵他是「怪物」所以才痛下殺手，並道歉稱「不該毀掉她的聖誕節」。

A PSYCHOPATH who murdered a young teacher he met on the dating website Plenty of Fish has died in prison.



Carl Langdell, 30, was found with a seriously injured throat at the maximum security Wakefield prison, West Yorkshirehttps://t.co/P12gbuNnvv pic.twitter.com/Ni7m4Qyqnr — London & UK Crime (@CrimeLdn) February 16, 2021

然而，韋克菲爾德監獄發言人稱，藍德爾11日凌晨2時被醫生宣布死亡，現已通知相關監察專員處理中。報導表示，監獄工作人員聽見從藍德爾的單人牢房中傳來不尋常的聲音，沖進去之後才發現他的脖子嚴重受傷，滿身是血地躺在地上，搶救無效，死因很顯然是自殺。

據報導，藍德爾先前就患有精神疾病，還曾待過2年的精神病院，檢察官2016年曾提及藍德爾向凱蒂謊稱自己是一名律師，還開了一家事務所。他在被捕之前，曾試圖刪除手機的裸屍照，卻被警方復原數據，因此終究難逃法網。

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