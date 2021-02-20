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英、美、澳、歐盟　被踢爆囤疫苗超過實際所需10億劑！

▲▼輝瑞疫苗。（圖／路透）

5家主要新冠疫苗供應者之一的輝瑞疫苗。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

國際非營利組織ONE Campaign周五(19日)發布最新報告，詳細曝光了全球疫苗分配的嚴重不均。報告中說：「已開發國家所掌控的新冠疫苗數量，很快就要比他們的實際需求量多出10億劑。」

「路透社」周五報導，ONE Campaign透過詳細查閱5家主要新冠疫苗供應者：輝瑞、莫德納、牛津／阿斯特捷利康、嬌生、諾瓦瓦克斯(Novavax)簽訂的供貨合約後發現，美國、英國、澳洲及一些歐盟國家迄今為止所訂購的新冠疫苗數量已經超過30億劑，比他們的實際所需整整多出10億劑。即便是在全民接種兩劑疫苗的前提下，這些國家所需要的疫苗總量也不超過20.6億劑。

報告特別指出，這些國家所多出出來的疫苗足夠給整個非洲大陸的成年人口接種。 英國《每日電訊報》報導，英國、美國和歐盟訂購的新冠疫苗數比實際需求分別多出1.13億劑、4.53億劑和4.64億劑。

另據美國杜克大學統計，加拿大購買的疫苗數量是其基本疫苗需求的6倍。 ONE Campaign高級政策專家奧滕霍夫說：「已開發國家在疫情初期就已在疫苗上押寶，並獲得回報。但如果想保護全球數十億民眾，他們需要大幅調整方向。」

「英國廣播公司」(BBC)周五報導，截至目前，全球仍有130多個國家完全無法取得新冠疫苗，而且可能在今年一整年都跟疫苗接種無緣。就算由世衛組織主導的「新冠肺炎疫苗實施計畫」(COVAX)推展順利，受益國家獲得的疫苗數量最多也只能涵蓋該國20%的人口，抗疫前景依然嚴峻。

美國「有線電視新聞網」(CNN)報導，聯合國秘書長古特雷斯17日召開安理會會議時表示，極少數國家掌控全球多數疫苗的供應，是「極不公平的」，實現「疫苗平等」是國際社會目前面臨的「最重大道義考驗」。他透露，僅10個國家即包攬了全球四分之三的疫苗。

CNN稱，儘管古特雷斯並沒有透露是哪10個國家，但美國肯定是其中之一。美國「疾病控制與預防中心」(CDC)的資料顯示，美國已經發放超過7240萬劑疫苗，當中5600多萬劑已被接種。

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