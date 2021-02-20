兒偷娶小三！國民好婆婆「闖婚禮狠巴頭」阻止　力挺正宮媳怒喊告

▲（左）兒子重婚遭婆婆怒巴頭、（右）正宮秀出結婚證。（圖／翻攝自Facebook／คลิปเด็ดแชร์กัน）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國網路最近瘋傳一段捉姦影片，一名警員犯下重婚罪，在未與正宮離婚的情況下就公然與小三舉辦婚禮，妻子聞悉後，直接闖入婚禮現場與丈夫對質。最讓人意想不到的是，這名男子的母親為了力挺兒媳婦，也來到現場狠狠地教訓兒子，讓在場的眾人都看傻了眼。

綜合《泰國郵報》與《泰國頭條新聞》報導，當這名重婚警員的原配和婆婆闖入婚禮時，丈夫還裝作不認識她們喊道，「請你們離開這場婚禮，你們不是客人，趕快離開」，企圖將母親和妻子趕走。這名男子也不顧妻子與母親在場，繼續和小三裝作什麼事都沒發生一樣，繼續舉行結婚儀式。

新郎的母親被激怒，忍不住在為一對新人祈福的僧人面前，對兒子大打出手。她不止用力地打新郎的頭，還用嚴厲的語言責罵新郎，並推了他一下，讓在場的人都看傻了眼。事發經過全程都被新郎的正妻拍下，她在影片中還秀出自己與丈夫的結婚證指出，她和新郎已經結婚16年，還有2個分別15歲和5歲的孩子，倆人一直在同一個屋簷下生活。

影片曝光後，網友們紛紛表示，新郎母親做得實在是太好了，還為她起了一個「國民好婆婆」的稱號。這位國民好婆婆在接受採訪時表示，在兒子與小三舉辦婚禮前，她還不相信兒子會做出這樣的事情，因為她一直教導兒子出軌是不對的；現在兒媳的情緒很低落，不過她十分能理解，也會站在兒媳一邊一起起訴小三。警方表示，警局已知曉該名警員觸法的事，並將對此展開調查。小三所任職的店也已將其停職。

►人妻驚見「老公床上搞小三」！猛巴他頭啪啪響 霸氣1招網挺爆

►她街邊腹痛…還沒坐下就滑出寶寶 不知懷孕！傻眼：生理期都準時

►尪開心自拍！正宮看照片「鏡子反射露馬腳」 秒抓包房內還有小三

聽Podcast掌握國際局勢

►舒潔衛生紙每包不到12元！