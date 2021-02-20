全身長濃密黑髮！她狂除毛「羞愧想死」　今大膽「秀毛」性感依舊

▲加拿大「毛女」貝雅全身長滿了濃密的毛髮。（圖／翻攝自推特／@queen_esie）

記者葉睿涵／編譯

加拿大一名女藝術家貝雅（Esther Calixte-Bea）自小就長有胸毛，而且身上的毛髮也特別濃密，讓她感到十分羞愧，而且她對各種除毛方法的痴迷已經到了著魔的病態程度。因此，自2019年夏天開始，貝雅決定作出反轉她人生的改變。

據《太陽報》報導，貝雅表示，自己從小就是一個毛髮濃密的「毛女」，而且這樣的現象連科學都沒辦法解釋；在她十幾歲時，因為害怕同學會看到她的濃密體毛，因此她對身上的毛髮感到十分困擾，而且也「極度痴迷」於各種除毛方法。

I remember posting my "Blue Sky"series (on ig) and how you guys loved the colour especially the blue makeup~ So I thought it would be perfect for the Glamour cover and having a purple coloured background was reminiscent of the "Lavender Project"#hairywomen pic.twitter.com/v81qrknTnH — Queen Esther (@queen_esie) February 9, 2021

她指出，「只要我的身上長出任何一根毛髮，我都會被嚇壞，而且刮毛和蜜蠟除毛給我帶來了巨大的痛苦。」體毛這個「沉重的負擔」，加上疼痛、羞愧和自卑的折磨，導致貝雅患上憂鬱症，甚至還讓她在十多歲的時候，想過用自殺來換得解脫。

後來貝雅才了解到，在她父親位於非洲象牙海灘的家鄉中，女性的毛髮都長得特別茂盛，當地人也認為，女性有著一身又長又密的毛髮，才是美麗的象徵，因此自2019年夏天開始，她便決定要直面自己的恐懼，不再脫毛。

貝雅表示，一開始，當她穿著短褲露出毛茸茸的腿時，她還是會感到緊張，但現在的她已完全適應了這一切，「我花​​了我生命中的大部分時間來接受我的身體，但這是我做過的最好的事，現在我感覺自己更性感、更舒適。即使人們盯著我看，我也不用再擔心了。」

現在的貝雅驕傲地展示她的腿毛、腋毛和胸毛，她也反思自己為什麼過去覺得有必要把它們遮住，「這個社會告訴我們要除毛我就必須除毛，但我為自己重新下了美的定義，我不再允許社會定義我的美。」

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