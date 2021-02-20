歌手躺病床竟遭「切8塊分食」！膝蓋以下全沒了　網看照片喊：恐怖

▲男子形態的蛋糕「躺在病床上」看似還算正常，但當人們開始「分食身體」時，看起來就有點詭異了。（圖／翻攝自Facebook／The BakeKing）

記者葉睿涵／綜合報導

最近，英國饒舌歌手弗蘭普頓躺在醫院病床上微笑的照片在推特上引發熱議，因為在照片中，居然有好幾個人正圍著他並分食他的身體。原來，這是一個形似弗蘭普頓長相的逼真蛋糕，同時也是屢獲殊榮的蛋糕藝術家烘焙大王的傑作。照片曝光後，許多網友紛紛表示，照片讓他們感到毛骨悚然，直呼「真的很受不了」。

綜合《太陽報》等外媒報導，蛋糕所使用的圖案是弗蘭普頓（Tyron Kaymone Frampton，藝名slowthai）在《Feel Away》MV中的照片。在烘焙大王（The BakeKing）巧手製作下，MV場景中弗蘭普頓住院的場景被栩栩如生地還原了。

▲蛋糕逼真的「手臂」被大卸八塊。（圖／翻攝自Facebook／The BakeKing）

仔細觀察這一系列由烘培大王所發布的照片，其中一張可見弗蘭普頓的「手臂」居然被「大卸八塊」，還有一張照片顯示，弗蘭普頓的「下肢」從膝蓋以下被「切斷」，讓人頓覺毛骨悚然。

▲蛋糕的「下肢」也被分食。（圖／翻攝自Facebook／The BakeKing）

照片曝光後，許多網友紛紛崩潰留言道，「這讓人感到好噁心」、「這很神奇，但也很恐怖」、「不不，我們不能讓這樣的事情變成潮流」，還有人描述了蛋糕的烘烤過程指出，「想像一下當你走過烤箱時，看到一個男人正在烤爐中被烘烤的景象該有多可怕」。

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