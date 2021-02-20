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美軍T-38教練機墜毀2死　險撞進住宅區！失事原因調查中

▲▼ 美軍T-38教練機。（圖／翻攝自US AIR FORCE）

▲美軍T-38教練機。（示意圖／翻攝自US AIR FORCE，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍一架T-38教練機19日傍晚5時30分左右失事，造成2人死亡，墜毀地點位在阿拉巴馬州蒙哥馬利地方機場（Montgomery Regional Airport）周邊山林區，接近當地住宅區。國家運輸安全委員會發言人表示，此案涉及「執行軍事任務的軍用飛機」。

福斯新聞報導，蒙哥馬利緊急事務管理機構現已證實T-38教練機墜毀一事，儘管空軍尚未鬆口，僅表示飛行員目前狀況有待確認，但地方當局現已證實有2人死亡，墜機原因尚在調查中。

機場執行主任馬歇爾塔格特（Marshall Taggart Jr.）表示，失事地點位在當地住宅區附近，並未衝撞到建築物。事發後，駐紮在機場的空軍國民警衛隊成員、警消及當地救護單位隨即動員搜救，當局也要求民眾避開特定道路。

文中提到，T-38教練機被空軍、海軍用於訓練，通常為一名指導員及一名學生飛行員。依據空軍19日晚間的說法，失事班機來自密西西比州哥倫布空軍基地（Columbus Air Force Base）第14飛行訓練聯隊。

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