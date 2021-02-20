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北韓第一夫人身價破1500億　李雪主豪奢生活曝！外媒：她恐用假名

▲▼過去李雪主多次出席公開活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓第一夫人李雪主。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

北韓第一夫人李雪主16日出席已故前領導人金正日冥誕「光明星節」，這也是她神隱13個月後，首度公開露面。外媒也踢爆，低調的李雪主其實擁有破千億身價，日常生活也相當神秘豪奢，連名字都可能是假名。

根據《每日星報》報導，有消息指出，李雪主是在2009年和領導人金正恩結婚，直到2012年才公開亮相，她的身價可能超過40億英鎊（約台幣1500億元），過著相當豪奢的生活；不僅經常穿著8000英鎊（約台幣32萬元）的香奈兒套裝，收藏的名錶價值也超過600萬英鎊（約台幣2.4億元）。

▲▼李雪主時隔一年公開現身，與金正恩一同欣賞表演。（圖／朝中社）

▲李雪主時隔一年公開現身，與金正恩一同欣賞表演。（圖／朝中社）

報導指出，金正恩在北韓擁有17間豪宅，在元山擁有價值5億美元的私人飛機跑道；平常他和李雪主都住在平壤的中央豪宅，這座豪宅有完善的「防核措施」且被多個軍事單位包圍，有獨立的私人火車站，甚至還有高壓電網跟地雷區。

李雪主的身分相當神秘，不清楚她的實際年齡，也有人認為她連名字都是假的；據傳她曾是「銀河水管弦樂團」主唱，也曾擔任國家啦啦隊的隊員。不過和金正恩成婚後，北韓官員就四處沒收李雪主的盜版表演光碟，試圖抹去她曾是藝人的過去。

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