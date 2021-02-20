買單車才過半小時…16歲弟「狠撞路障」！　生日前頭部重傷慘死

▲ 布朗買下腳踏車後，未先檢查車況便騎上路。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國東約克郡2020年4月發生一起悲劇，一名少年才剛開心買下一輛腳踏車，未料騎車上路短短30分鐘後高速撞上路障，不幸頭部重傷，在他17歲生日的幾周前過世。

《鏡報》19日報導，16歲的布朗（Archie Brown）來自東約克郡赫爾，去年4月以250英鎊（約新台幣9785元）的價格，向一名14歲男孩買下這輛腳踏車，接著便騎車去找朋友。

根據目擊者說法，布朗事發時有戴安全帽，時速約48公里。當時一對母女也正騎著腳踏車，這名母親提到，「我們接近柵欄的時候，我看到一輛腳踏車正從反方向駛來。首先引起我注意的是腳踏車發出的噪音。我們以為他會騎過我們身邊，所以在路邊停下來。我以為騎士有看到柵欄，猜測他會下車或放低身子」，未料布朗直接撞上路障。驗屍結果顯示，他頭部嚴重受傷，當場身亡。

布朗的友人當時正前往他們約定的地點，途中被一名事故目擊者攔下。他提到，他跑到現場時，看到布朗躺在地上，震驚得馬上轉過身，不忍心再看他，「他不笨，也知道怎麼騎車。我知道他絕對不會以那樣的速度，試圖從護欄下方鑽過。」

調查結果顯示，布朗並未危險駕駛，當時完全可以自行控制腳踏車。法院則指出，一輛正常的腳踏車需要29公尺的距離才能完全停下，但布朗在距離剩下25公尺時才看到前方有障礙物。

當地警方說明，這輛腳踏車因零件及後輪煞車故障，不適合上路。布朗上路前顯然沒有自行或請別人檢查車況；而路障顏色與背景融為一體，也可能是事發原因之一。法醫則表示，就算布朗騎的是可正常使用的腳踏車，可能還是會撞上柵欄，只是速度會慢得多。事發後，當局已將柵欄漆成黃色，並在中間刻上布朗的名字。

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