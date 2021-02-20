「世界最胖弟」瘦了！日走3km瘋狂鏟肉109公斤　勤練健身沒復胖

▲「世界最胖弟」3年成功減重108公斤，體重剩下不到「半個他」。（圖／翻攝自IG／@ ade_rai）

記者張寧倢／編譯

曾憑著「世界最胖弟」稱號爆紅的印尼男孩帕馬納（Arya Permana），在他11歲時達到192公斤的體重顛峰，胖到衣服穿不下，須在泳池洗澡，更因為步行困難而無法上學。直到醫師警告情況已危及生命，他才「覺醒」開始減重。如今帕馬納已經14歲，在持續運動、控制飲食之下，竟在3年內成功鏟肉109公斤。

...noodles, a kilo of chicken plus snacks and just keep going on and on.



This Is 14 year Old Arya permana, he has Now Lost Weight. pic.twitter.com/0Zkh9ABiVQ — Sheylex (@djsheylex) May 14, 2020

根據《每日郵報》報導，2016年爆紅的「世界最胖弟」現在已經完全改頭換面，因為在嚴密的體重管理之下，帕馬納已經成功減掉了「半個他」。帕馬納從小就愛吃，但9歲起更加肆無忌憚，除了愛吃肉類之外，更迷上了可樂與泡麵等垃圾食物，彷彿無底洞一樣地往嘴裡塞，一餐的食量幾乎足夠2名成年人吃上一整天，體重飆破192公斤。

Arya Permana, named the world's fattest child, weighs an eye-watering 192 kilograms and eats five meals a day consisting of rice, fish, beef, vegetable soup and Tempeh - a soy patty large enough to feed two adults. pic.twitter.com/uAXlwZqZTU — मनीष (@Shrimaan) June 22, 2018

身為胖弟的生活其實很多限制，除了沒有合適的衣服可穿之外，也必須在游泳池裡洗澡，連走路都很困難，最後因此無法到學校上課，心憂的父母只好求助專業，當時醫生警告，若再不控制體重，可能會危及生命。帕馬納終於在2016年決心開始減重，首先透過手術，將胃縮小到原本的30%，短短3周之內就減掉超過17公斤。

▲帕馬納在健身教練的幫助下成功減重，也沒有復胖。（圖／翻攝自IG／@ ade_rai）

報導指出，縮胃手術只能減少食量以解決當務之急，仍須持續運動與改變生活習慣。帕馬納減重過程相當辛苦，除了在營養師的指導下，增加蔬果的攝取，逐步節食之外，也在健身教練的幫助下，開始規律運動，原本每天都清晨4點入睡、下午3點起床的他，現在會乖乖在晚上10點上床睡覺，而且都沒復胖。

Ingat Arya Permana?

Bocah paling gendut di Indonesia



Puluhan dokter spt sudah menyerah, tapi ketika ‘ditangani’ Ade Rai, hasilnya seperti ini.



Bukti bahwa goals dicapai bukan cuma dengan teori, tapi usaha panjang dan motivasi untuk berdedikasi.



Skill coaching paling mahal pic.twitter.com/YmHbH6W3Uf — oka (@daraprayoga_) January 22, 2020

帕馬納持續努力了3年，終於成功鏟肉109公斤，現在體重大約82.5公斤的他每日仍步行3公里、打籃球或做其他運動2小時，甚至可以爬樹與騎摩托車，讓他感到相當高興，「2015年的我根本想像不到這一切真的能實現，也沒想過要減肥，現在的我感覺好多了，和以前完全不一樣。」

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