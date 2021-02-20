用帽子、眼鏡喬裝成「老太太」　美2女子搶打疫苗...還成功1次

▲美國新冠肺炎疫苗現已65歲以上長者優先接踵，卻有2名女子喬裝想蒙混過關。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國2名女子為了能盡早接種新冠肺炎疫苗，竟然喬裝成老奶奶的模樣蒙騙過關，成功施打第1劑疫苗，直到想再施打第2劑疫苗時才被工作人員逮到，當場被要求離開，並被警告如果再重返設施將被逮捕。

根據《CNN》報導，美國新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，目前各州都加緊進行疫苗接種計畫，但仍以65歲以上長者為優先，不過就有2名分別為44歲及34歲的女子17日竟然利用帽子、手套、面罩和眼鏡想喬裝成老奶奶的模樣想蒙騙過關，被佛羅里達州橘郡衛生人員發現。

事後調查發現，2人竟然已是第二次企圖優先施打疫苗，第一次時疑似接種站的護士太忙，沒發現2人的真實年齡不符，於是就幫她們施打了第1劑疫苗，直到她們用同樣的手法想再施打第2劑時才被現場工作人員拆穿，當場就被要求離開。

由於2人自私的行為難以被成立罪名，因此只能以「私自闖入」的名義要求她們離開，不過橘郡衛生官員也在疫情通報會上點名了2人，日後她們若想再施打第2劑疫苗恐怕會有些難度。

事時上，世界各地現在都出現了搶疫苗的案例，加拿大溫哥華一對夫婦日前就曾違法飛到育空地區（Yukon）跟當地老人搶打疫苗，遭到全國衛生單位譴責，不僅被罰款，未來恐怕還得面臨牢獄之災。橘郡衛生官員皮諾（Raul Pino）表示，疫苗現階段是最搶手的資源，當局必須非常謹慎的管理這些物資。

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