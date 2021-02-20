輝瑞新冠疫苗再突破！不再需要超低溫儲存　偏遠地區接種有望了

▲輝瑞疫苗已不再需要被存儲於超低溫的環境中。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

輝瑞藥廠最近連同合作夥伴BioNTech在19日提交最新數據，向美國食品藥物管理局（FDA）證明，他們合作生產的新冠疫苗已不再需要超低溫儲存，也可以維持其穩定性且不會變質。

綜合《紐約郵報》等外媒報導，過去被要求存儲於零下80攝氏度至零下60攝氏度之間的輝瑞疫苗，如今已不再需要使用超低溫冰箱儲存，或在運輸過程中被裝在特別設計的容器中。報告稱，輝瑞疫苗如今只需存儲在零下25攝氏度至零下15攝氏度的冰箱內長達2週，就可以代替超低溫儲存。

▲由於輝瑞疫苗過去的存儲條件嚴苛，因此要在偏遠地區推廣新冠疫苗十分困難。（圖／路透）

過去專家不斷警告，疫苗需要超低溫的存儲條件將是後勤工作的噩夢。也有運輸公司抱怨道，政府沒有考慮到在運輸疫苗的過程中，「最後一哩路」上所遇到的挑戰有多大。這些狀況也讓疫苗在偏鄉或沒有「冷鏈設施」的地區難以被推廣。

BioNTech執行長薩欣（Ugur Sahin）表示，疫苗不再需要儲存於超低溫的環境中，將讓疫苗分發中心有「更大的靈活性」，而且疫苗也能在農村或其他偏遠地區「更容易被運輸和使用」。

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