接種AZ疫苗後發高燒　副作用掀「醫護病假潮」！法國瑞典暫緩施打

▲阿斯利康疫苗在歐盟出現信任危機。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

法國、瑞典醫護人員因為施打阿斯特捷利康疫苗，出現高燒、頭痛等副作用，造成前線醫護集體請假，法國政府宣布「暫緩施打」，瑞典短暫停止後恢復。該款疫苗副作用讓德國醫界開始感到擔憂，德國第7大城多特蒙德的醫療救護團出現類似情況，在300人接種疫苗後，多達四分之一的人請病假。

根據《彭博》報導，現在歐盟的疫苗接種進度已經遠遠落後美國、英國，除非願意接受阿斯特捷利康疫苗的3億劑疫苗，否則不可能趕上美英兩國。然而在媒體對該疫苗的負面報導下，有越來越多人對施打疫苗感到憂心。

法國佩里格（Périgueux）一家醫院發現，在接種疫苗的醫護人員中，有50%到70%具有副作用，其中有些還「非常嚴重」，並在公開信中向政府要求，要把阿斯特捷利康疫苗換成莫德納（Moderna）或是輝瑞疫苗（Moderna）。

▲歐盟疫苗施打進度遠落後英美兩國。（圖／路透）



德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）擔心民眾因此拒絕接種，緊急出面澄清，阿斯特捷利康疫苗絕對安全有效，副作用反應都在研究的預料之中，「幾乎沒有」發現意外的副作用，「阿斯特捷利康疫苗絕不是次等疫苗」。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）發言人表示，未見到任何與臨床試驗數據不符的反應，重申產品沒發生任何不良事件。目前副作用包括頭痛、疲勞、發冷、發燒、全身乏力和肌肉酸痛。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）一月底宣稱，阿斯利康疫苗對老年人「幾乎沒用」，缺乏臨床實驗數據來證明對高齡患者有效。歐洲各國也建議，只對65歲以下患者施打阿斯利康疫苗。西班牙更將阿斯利康疫苗使用範圍限制在55歲以下，目前約有41萬8000份阿斯特捷利康疫苗已運往境內各地區，但截至目前為止還施打不到3萬5000劑。

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