甜心正妹催眠「滑手機就落榜」！每天苦讀12hrs　成功考進東大醫科

▲上田彩瑛成功考取東大醫科，同時夢想成為演員。（圖／翻攝自Instagram@sae__ueda__）

記者羅翊宬／綜合報導

考上頂尖的一流大學、做個人人稱羨的學霸，並且順利進入職場做擁高薪，是每個人的夢想，然而每個學生吸收知識速度、學習能力都不一樣，找到符合自己的學習考試技巧，似乎不太容易！日本一名年僅21歲、曾當選「東大小姐」的醫科在學生，就像媒體分享自己的求學歷程，高一時接種流感疫苗的經驗，完全改變未來人生。

根據日媒《朝日新聞》報導，來自大阪府的上田彩瑛出生於2000年，高中時秉持著努力不懈的毅力成功考取東京大學最難考進的「理科三類」，現今是大學2年級生，一方面已成為醫師為目標、一方面也嘗試著挑戰成為演員，大學一年級時，在「東大小姐2019」獲得大獎，可謂是智慧與美貌兼具。

▲上田彩瑛向媒體分享求學、應試秘訣，表示永不放棄才能達成目標。（圖／翻攝自Instagram@sae__ueda__）

上田彩瑛向媒體分享求學時的人生歷程！她表示，高一那年的秋季接種流感疫苗，然而緊接著卻昏倒、失去意識，雖然痊癒速度快，但當時不懂人體構造的她根本不知發生何事，對此感到既後悔又不安，於是開始立志考進醫科，為其他對身體抱持著不安的人們消除煩惱。

上田彩瑛透露，由於自己訂立目標的時間點相較其他考生還要晚，在高二時才立志考進東京大學理科三類，於是只能付出比其他人高出百倍千倍的努力，以超英趕美的速度縮短差距。她表示，在上學或洗澡時仍會不斷進行思考，且睡前會把隔天要學習的參考書放桌上，提醒自己起床時立刻進行預習或複習。

▲上田彩瑛同時兼具智慧、美貌。（圖／翻攝自Instagram@sae__ueda__）

上田彩瑛也十分著重睡眠，畢竟充足的睡眠才能保障腦袋不斷進行思考！她表示，進入高三後，生活與考試合而為一，每天晚上12時就寢、隔天早晨6至7時起床，且也注重午休睡眠時間，每天讀書花費12個小時，同時為了適應英語聽力測驗時考場的音箱設備，在家中準備英聽時也將耳機改為擴音器。

另外，為了使自己全力集中於大學入學考試，高二那年的冬天，上田彩瑛刪去了手機裡所有社群網站的App，並且不斷向自己進行內心喊話，「一旦上社群網站，所有努力將化為泡沫、付之一炬，迎來落榜的悲劇！」

最後，上田彩瑛也以過來人的身份向徬徨在未來人生路的考生分享應試秘訣，「最重的是，堅持且努力不懈、永不放棄的決心。」

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