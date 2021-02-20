韓國最勇敢國會議員！她獲選《時代》2021百大　為爭性平人權奮鬥

▲南韓國會議員張惠英獲《時代》評選為2021百大明日之星。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓正義黨國會議員張惠英（장혜영）為國內活躍的人權運動家，同時以紀錄片導演、製作人、作家、創作歌手、Youtuber等身份聞名，在跨入政壇之前，曾幫助發展遲緩的妹妹擺脫長達數十年的住院生活，對殘疾人士的人權發展做出莫大貢獻，因此17日獲美國《時代》（TIME）雜誌評選為2021百大「明日之星」，成為唯一一位入選的韓國人。

根據韓媒《韓聯社》、《朝鮮日報》，張惠英2019年以未來政治特別委員長加入進步派陣營的正義黨，成為正式踏入政壇的開始，2020年當選第21屆國會議員（不分區），成為南韓最年輕的國會議員之一。

《時代》指出，張惠英透過拍攝紀錄片電影「若成為大人」（어른이 되면），協助患有發展遲緩的妹妹脫離枯燥乏味、且有違反人權疑慮的住院生活，並幫助妹妹生活自立，同時在國會也積極推動《差別禁止法》（反歧視法）的通過。

▲張惠英在國會追求殘疾人士、性少數族群的基本人權能獲保障。（圖／達志影像）

而今年1月15日晚間，張惠英在首爾汝矣島用餐回程路上，慘遭自家黨魁金鍾哲（김종철）性騷擾，即便南韓性別平權意識落後，還是決定於該月25日勇敢向外界公開遭黨魁性騷的事實，以自身受害經驗推動性別平權，呼籲受害者應勇敢站出來，最後金鍾哲慘遭開除黨職、並被開除黨籍。

據悉，張惠英於2016年在Youtube開設頻道「想法很多的二姐」（생각많은 둘째언니），長期以來分享對於女權發展、同性戀與性少數族群的看法，為南韓國內少數非典型的政治人物。

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