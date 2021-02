叫我「總統」！金正恩職銜改名昭告天下...各國使館翻譯都得換

▲北韓當局近日要求各國使館稱呼金正恩職稱時,翻譯上應改為「總統」。(圖/路透社)

記者羅翊宬/編譯

先前北韓(朝鮮)官媒《朝中社》在報導提及最高領導人金正恩時,一律使用「國務委員長」(Chairman of the State Affairs Commission),然而不僅從11日起對外職銜改稱為「總統」(President),俄羅斯駐平壤使館更表示,北韓當局近日開始要求各國使館在翻譯時,應改稱金正恩為總統,而非委員長。

根據南韓《韓聯社》,俄羅斯駐北韓大使館於當地時間19日在官方臉書上透露,最近收到來自北韓外務省寄來的公函,上面清楚告知「朝鮮民主主義人民共和國國務委員長」一詞的翻譯慣例,各國使館未來在英文翻譯上應改稱金正恩為「President of the State Affairs of the Democratic People's Republic of Korea」。

不過在(簡體)中文翻譯上,則採用直接以漢字對譯標示為「朝鮮民主主義人民共和國國務委員長」,而在俄文翻譯上也謹遵原意為「Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики」。

報導指出,其實在今年2月17日已故領導人金正日冥誕「光明星節」,《朝中社》在報導金正恩參謁平壤錦繡山太陽宮時,就已在英文報導版本稱金正恩為「president of the State Affairs」,一改先前稱為「Chairman」(委員長)的慣例,直到今年1月22日北韓官媒翻譯上仍稱委員長,直到本月11日起才開始更正。

據悉,金正恩的爺爺、北韓首任領導人金日成在生前職銜稱呼上也是使用「總統」(president)一詞。北韓當局改變字詞翻譯上的使用,研判有可能是想向外界強調,北韓已逐漸轉型為符合國際形象的正常化國家。

►金正恩換名了!朝中社改以「總統」稱呼 南韓猜測:迎合國際潮流

►鳥類起源北韓!挖出1億3千萬年「鳥化石」 官媒樂:人類來自北韓

聽Podcast掌握國際局勢