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南韓新冠今增446例！26日起首開放65歲↓接種AZ疫苗...目標27萬人

▲▼一輛卡車載著AZ疫苗從SK生技位於慶北安東的工廠運送至京畿道利川市的倉庫，由軍方護送。（圖／達志影像）

▲一輛卡車載著AZ疫苗從SK生技位於慶北安東的工廠運送至京畿道利川市的倉庫，由軍事警察(憲兵)護送。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）近期疫情趨勢時好時壞，在當局鬆綁各地的防疫措施後，加上春節連假全國人口大量移動，導致家族與親友聚會、職場、餐廳、補習班等陸續傳出規模不一的零星群聚感染，而大型工廠也傳出百人規模以上的群聚感染。

另外，26日起南韓各地將開始為療養院、安養院、精神科醫院、復健醫院等5873處包括患者與工作人員等未滿65歲的27萬2千多人施打阿斯利康製新冠疫苗。

根據《韓聯社》報導，截至20日0時為止，南韓今（20）日上午9時30分共通報446起新增病例，其中414例為境內感染、32例為境外移入，同時新增3例死亡。目前南韓共累計86574例確診、1553例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增315例（首爾佔119例、京畿道佔161例、仁川佔35例）；慶尚北道、忠清北道各新增16例；釜山新增14例；忠清南道新增12例；大邱新增9例；全羅北道、全羅南道、慶尚南道各新增8例；江原道新增3例；大田、濟州島各新增2例；光州新增1例。

從主要群聚感染案例來看，首爾市龍山區順天鄉大學首爾醫院新增19例，共累計189例確診；首爾市城東區漢陽大學醫院累計113例；京畿道南楊州市某塑膠工廠新增7例，累計共129例；忠清南道牙山市Kiturami熱水器工廠累計160例；首爾市松坡區某補習班累計28例；首爾市江北區某三溫暖累計49例；京畿道抱川市某肉類加工廠累計12例；京畿道城南市某療養院累計35例。

►南韓疫情又生變！今再增561例新冠確診...專家憂：恐再掀大流行

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