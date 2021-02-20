懷疑93歲老母施打中國疫苗！　巴西總統批「接種卡造假」惹議

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電

巴西總統波索納洛表示，他的母親、93歲的奧林達接種第1劑英國研發的新冠肺炎疫苗後，護理人員撕毀她的疫苗接種卡，替換為接種中國製疫苗的接種卡。言論一出引發爭議。

波索納洛（Jair Bolsonaro）昨天在他的社群媒體直播節目中宣稱，上週他的母親奧林達（Olinda Bunturi Bolsonaro）在聖保羅州艾多雷多（Eldorado）接種英國牛津大學與藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗，但護理人員將疫苗接種卡撕毀，替換另一張登記為隸屬聖保羅州衛生廳布坦坦研究所（Instituto Butantan）與中國北京科興藥廠（Sinovac）合作研發疫苗CoronaVac的接種卡。

聖保羅州州長多利亞（João Doria）今天在疫情記者會上批評波索納洛的言論荒謬無稽，強調民眾接種的疫苗是布坦坦研究所的還是阿斯特捷利康的，並不重要，重要的是確保所有人接種疫苗。

聖保羅州免疫計畫督導保拉（Regiane de Paula）也表示，目前還不曉得波索納洛的檢舉真偽，但重要的是1名93歲的老太太已接種疫苗，不管她是不是總統的母親；至於是甚麼疫苗，並不重要。

保拉表示，唯一能確定的是艾多雷多接獲2641劑疫苗，其中80劑是阿斯特捷利康疫苗；波索納洛的母親接種疫苗當天，同一注射站還有另外25人也接種疫苗，所有人都是注射CoronaVac。

艾多雷多市政府表示，將展開風紀調查是否有衛生專業人員缺乏紀律和行為不端，採取必要法律措施。

自去年以來，波索納洛和他在2022年總統大選中的可能主要政敵多利亞，三番兩次因疫苗公開舌戰，質疑CoronaVac的效用，說這是「多利亞的中國疫苗」，「巴西人不是白老鼠」等。

去年10月，巴西衛生部長帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）宣布有意購買4600萬劑CoronaVac後，馬上被波索納洛推翻。

但自今年1月以來，有鑑於全球疫苗短缺，波索納洛政府已簽約購買總數1億劑CoronaVac，並從1月17日起在全國展開免疫計畫，迄今已為575萬6502人注射第1 劑疫苗，占巴西總人口的2.72%；105萬1406人已接種第2劑疫苗，占巴西總人口的0.5%。