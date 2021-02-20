　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

懷疑93歲老母施打中國疫苗！　巴西總統批「接種卡造假」惹議

▲▼巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電

巴西總統波索納洛表示，他的母親、93歲的奧林達接種第1劑英國研發的新冠肺炎疫苗後，護理人員撕毀她的疫苗接種卡，替換為接種中國製疫苗的接種卡。言論一出引發爭議。

波索納洛（Jair Bolsonaro）昨天在他的社群媒體直播節目中宣稱，上週他的母親奧林達（Olinda Bunturi Bolsonaro）在聖保羅州艾多雷多（Eldorado）接種英國牛津大學與藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗，但護理人員將疫苗接種卡撕毀，替換另一張登記為隸屬聖保羅州衛生廳布坦坦研究所（Instituto Butantan）與中國北京科興藥廠（Sinovac）合作研發疫苗CoronaVac的接種卡。

聖保羅州州長多利亞（João Doria）今天在疫情記者會上批評波索納洛的言論荒謬無稽，強調民眾接種的疫苗是布坦坦研究所的還是阿斯特捷利康的，並不重要，重要的是確保所有人接種疫苗。

聖保羅州免疫計畫督導保拉（Regiane de Paula）也表示，目前還不曉得波索納洛的檢舉真偽，但重要的是1名93歲的老太太已接種疫苗，不管她是不是總統的母親；至於是甚麼疫苗，並不重要。

保拉表示，唯一能確定的是艾多雷多接獲2641劑疫苗，其中80劑是阿斯特捷利康疫苗；波索納洛的母親接種疫苗當天，同一注射站還有另外25人也接種疫苗，所有人都是注射CoronaVac。

艾多雷多市政府表示，將展開風紀調查是否有衛生專業人員缺乏紀律和行為不端，採取必要法律措施。

自去年以來，波索納洛和他在2022年總統大選中的可能主要政敵多利亞，三番兩次因疫苗公開舌戰，質疑CoronaVac的效用，說這是「多利亞的中國疫苗」，「巴西人不是白老鼠」等。

去年10月，巴西衛生部長帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）宣布有意購買4600萬劑CoronaVac後，馬上被波索納洛推翻。

但自今年1月以來，有鑑於全球疫苗短缺，波索納洛政府已簽約購買總數1億劑CoronaVac，並從1月17日起在全國展開免疫計畫，迄今已為575萬6502人注射第1 劑疫苗，占巴西總人口的2.72%；105萬1406人已接種第2劑疫苗，占巴西總人口的0.5%。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
遭爆打女友拍性愛片　趙駿亞回應了
他買50元海螺給老婆　咬到價值755萬「龍珠」
團長滿臉血！中印戰鬥影片首曝光　解放軍營長等4人陣亡
趙駿亞劈腿惱羞！前女友控「肩膀被摔斷」　掀衣露驚悚傷痕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她街邊腹痛…還沒坐下就滑出寶寶　不知懷孕！傻眼：生理期都準時

毅力號發回首張「火星彩色照」曝光！　NASA預告：影片正回傳地球

中國《海警法》恐嚇鄰國！　美國務院敦促：北京不得動武

甜心正妹催眠「滑手機就落榜」！每天苦讀12hrs　成功考進東大醫科

買50元海螺竟咬出755萬「珍珠之王」　寵妻男笑了：我老婆想吃…

17歲女臉書「詭預言被害棄屍地點」　警方數天後真的找到遺體

懷疑93歲老母施打中國疫苗！　巴西總統批「接種卡造假」惹議

美國務卿轟中國：隱匿疫情、資訊最封閉！　強調美國強勢回歸國際

英修路挖到「羅馬大陽具」近照曝光！　考古學家驚喜：能帶來好運

天生淺髮色被嗆「不染黑別來上學」！　女高中生求償220萬

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

罔腰變性3年懷孕了！　公開寶寶超音波照...男友認：做人體試驗

Amber《Shake that brass》飆太妍高音　周深美聲被拱再一首…秒回：你來ＸＤ

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

媽假扮「餐廳主廚」獻拿手料理　北漂兒批超難吃...見本尊嚇歪XD

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

她街邊腹痛…還沒坐下就滑出寶寶　不知懷孕！傻眼：生理期都準時

毅力號發回首張「火星彩色照」曝光！　NASA預告：影片正回傳地球

中國《海警法》恐嚇鄰國！　美國務院敦促：北京不得動武

甜心正妹催眠「滑手機就落榜」！每天苦讀12hrs　成功考進東大醫科

買50元海螺竟咬出755萬「珍珠之王」　寵妻男笑了：我老婆想吃…

17歲女臉書「詭預言被害棄屍地點」　警方數天後真的找到遺體

懷疑93歲老母施打中國疫苗！　巴西總統批「接種卡造假」惹議

美國務卿轟中國：隱匿疫情、資訊最封閉！　強調美國強勢回歸國際

英修路挖到「羅馬大陽具」近照曝光！　考古學家驚喜：能帶來好運

天生淺髮色被嗆「不染黑別來上學」！　女高中生求償220萬

與台大癌醫合作！郭台銘捐贈癌醫中心　預告11點全程直播

洋基、紅襪奪冠功臣　戴蒙酒駕被捕、妻子更兇悍推警察

裝冷氣「疏忽接地線」　2年後工人誤觸遭電死…他判賠388萬

軍情局退將不聽妻勸密會「韋先生」　情報員遭誘軟禁上演搶人大戰

罔腰爆懷孕》醫護粉專：受精卵腹腔著床＝子宮外孕　風險極大！

快訊／9縣市低溫特報！氣象局示警：氣溫恐探「10度以下」

拜登政府致謝台灣「減緩晶片不足影響」　經部：深化台美經濟夥伴關係

Google教育帳號取消「無限儲存」！網崩潰求助：片片要搬去哪

年後促銷戰！刮刮樂序號可折商旅房費　五星飯店送千元餐飲金

身兼5566與183club一員「忙到沒時間上廁所」　王少偉：真的太恐怖

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

國際熱門新聞

快訊／金卡達夏正式對肯爺提出離婚！

德州雪災　披薩店忙到崩潰

邦交國國王染疫台灣藥物治癒　演說感謝蔡英文

天生淺髮色被逼染黑！　女高中生求償220萬

白宮證實拜登政府致函台灣：加深半導體產業合作

一家8口沙漠迷路　半年後被發現僅剩遺骸

衛生棉尿布堆成山！天兵女「最噁浴室」照片曝

鏡子反射露馬腳　正宮直接抓包尪出軌

即／白金漢宮宣布：哈利王子夫婦不再擔任王室公職

農村村民「集體暴富」一口氣買190台新車

賓客「與新娘嗨舞」下秒遭撞飛！畫面曝

英修路挖到「羅馬大陽具」！考古學家：好運象徵

即／美國宣布重返《巴黎氣候協定》　世界各國領袖讚爆！

南極變「綠」了！藻類瘋長畫面曝

更多熱門

相關新聞

G7承諾：75億美元供COVID-19疫苗全球取得機制

G7承諾：75億美元供COVID-19疫苗全球取得機制

七大工業國集團（G7 ）領袖今天舉行高峰會，同意就2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情加強合作，並承諾對世界最貧窮國家接種疫苗的援助資金增至75億美元（新台幣2125億元）。

邦交國國王染疫台灣藥物治癒　演說感謝蔡英文

邦交國國王染疫台灣藥物治癒　演說感謝蔡英文

缺水可比缺電更麻煩啊！

缺水可比缺電更麻煩啊！

抵制疫苗民族主義 華春瑩：中國疫苗猶如「隧道盡頭的光芒」

抵制疫苗民族主義 華春瑩：中國疫苗猶如「隧道盡頭的光芒」

芬蘭發現「英國+南非」病毒突變種

芬蘭發現「英國+南非」病毒突變種

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情巴西波索納洛

讀者迴響

熱門新聞

地表最衰前男友！鳳梨直播開罵

激戰太嗨…22歲女突中風！「兩腳發黑不動」嚇壞醫

罔腰到底是誰？原始臉蛋帥氣男孩

罔腰再曬新超音波照　男友澄清寶寶非天價

快訊／高雄女當街遭砍殺4刀　忍痛指兇嫌是他

她獻初夜綁多金小開！裂開噴血…醫幫掩真相

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

快訊／罔腰麻煩大了！惹怒高市衛生局約談　

罔腰懷孕？前男友怒：腦子放清楚

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

她回憶「子宮外孕」險死…罵罔腰：垃圾

王嘉爾不能在韓solo因為JYP！

旗袍妹一脫黑絲襪「連續走光2次」

年後離職潮來了　他崩：1天就3人

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

更多

最夯影音

更多
趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...
LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面