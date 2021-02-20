買50元海螺竟咬出755萬「珍珠之王」　寵妻男笑了：我老婆想吃…

▲泰國卡車司機撿到被譽為龍珠的稀有美樂珠。（圖／翻攝自Facebook、YouTube／มลเทียร จันสุข、ข่าวช่อง 8）

記者張寧倢／編譯

泰國一名40歲的卡車司機為了一解老婆的口腹之慾，某天下班後特地去到海港，花了50泰銖（約新台幣50元）買了數個海螺，沒想到正要品嘗之際，竟然發現其中有一顆堅硬的琥珀色圓珠。專家鑑定之後，確認這是一顆被譽為「龍珠」，全球現存不到200顆的珍珠之王，粗估價值約在750萬泰銖（約新台幣755萬元）左右。

根據曼谷椰子網報導，來自春武里府（Chonburi）的（Monthien Chansook）

因為老婆曾說想吃海螺，便特地從泰國最大的港口林查班港（Laem Chabang）買回幾個海螺，一家人原本都已經將其烹調準備食用，此時兒子卻吃到了一顆漂亮的琥珀色圓珠，便上網搜尋，還po問網友，他們懷疑這可能是價值不斐的「龍珠」──美樂珠（Melo Pearl）。

蒙提安聯絡了當地媒體、警局之後，經國家珠寶協會的專家鑑定，確認這顆就是重達65.57克拉的美樂珠。泰國寶石研究所所長蘇美特（Sumet Prasongphongchai）表示，美樂珠無法用人工養殖出來，只能在野外尋找，因此相當罕見，全球數量不到200顆，依質量而定，每克拉價格從6000美元到1.7萬美元不等。

報導指出，蒙提安目前將這顆美樂珠放在銀行保險箱中保管著，也正在談判出售的相關事宜，一但成功賣出，蒙提安很可能會成為百萬富翁，甚至千萬富翁。據悉，賺取的金額將用於還清債務，並且計畫帶全家人一起回到老家，提前與老婆度過愜意的退休生活。

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