中國《海警法》恐嚇鄰國！　美國務院敦促：北京不得動武

▲中國海警船追逐越南海警船。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

中國海警局於月初正式實施《中華人民共和國海警法》，授權中共海警在所謂「管轄海域」動武。美國國務院20日表示，該法可能會加劇海上爭端，中國不該在爭議海域動用武力，並強調中國的南海主張是非法的。

根據《路透社》報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）20日在記者會中表示，美方正在關注中中國《海警法》，擔心中國可能會用此新法維護其在南海的非法主張，而這些主張2016年被仲裁庭完全否決。

▲美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（圖／路透）



普萊斯說，美方特別關切中國海警動武的可能性，「該法中使用的文字，包含授權中國海警透過武裝力量執行中國主張，都強烈暗示這部法律可能被用來恐嚇（中國的）海上鄰國。」普萊斯引述蓬佩奧（Mike Pompeo）的聲明強調，中國對南海爭議海域的主張是「完全非法」（completely unlawful）的。

除此之外，普萊斯表示，美國會堅定地信守對日本和菲律賓的聯盟承諾，遵守共同防禦條約，定期在該地區進行海軍巡邏，以挑戰中國的海權主張。菲律賓也在上月表示，中國《海警法》形同戰爭威脅。

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